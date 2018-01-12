2017 Yılının En İyi PlayStation Oyunları Açıklandı

2017, Sony ve PlayStation açısından pek yeni bir şeyin olmadığı, sakin bir yıl oldu. 2017’nin başlarında Horizon Zero Dawn gibi başarılı bir oyun çıkmasına rağmen bunun dışında AAA diyebileceğimiz PlayStation’a özel bir oyun çıkmadı. Sony, elindeki tüm silahları 2018 yılına sakladı. Bu sene hem oyun hem de konsol satışlarında başarılı olması beklenen PlayStation’un 2017 verileri de paylaşıldı. 2017’de PlayStation’un en iyileri belirlendi. 17 farklı kategorinin yer aldığı PlayStation ödüllerinin yedisini kazanan Horizon Zero Dawn, geçtiğimiz seneye damgasını vurduğunu bu şekilde göstermiş oldu.
Belirtmek isterim ki, bu sene Horizon Zero Dawn’ın karşısında çok güçlü rakipler yoktu. 2018’de ise çok ciddi bir mücadele olacak gibi duruyor. En azından 3-4 PS4 Experience oyununun 2018’de çıkması bekleniyor.
En İyi PS4 Oyunu
- Platinyum: Horizon Zero Dawn
- Altın: Call of Duty WWII
- Gümüş: Assassin’s Creed Origins
- Bronz: Persona 5
En İyi PSVR Deneyimi
- Platinyum: Resident Evil 7: Biohazard
- Altın: Skyrim VR
- Gümüş: Gran Turismo Sport
- Bronz: Superhot VR
En İyi Bağımsız Oyun
- Platinyum: Hellblade: Senua’s Sacrifice
- Altın: Imdertale
- Gümüş: Superhot
- Bronz: Everything
En İyi PS Vita Oyunu
- Platinyum: Undertale
- Altın: Danganronpa V3
- Gümüş: Xenon Valkyria+
- Bronz: Ys Origin
En İyi PS4 Pro Oyunu
- Platinyum: Horizon Zero Dawn
- Altın: Assassin’s Creed Origins
- Gümüş: Call of Duty WWII
- Bronz: The Witcher III: Wild Hunt
En Çok Beklenen PlayStation Oyunu
- Platinyum: God of War
- Altın: Red Dead Redemption 2
- Gümüş: Marvel’sd Spider-Man
- Bronz: Far Cry 5
En Çok Beklenen PSVR Oyunu
- Platinyum: Rick and Morty: Virtual Rick-ality
- Altın: Blood & Truth
- Gümüş: Star Child
- Bronz: Firewall Zero Hour
En İyi Spor Oyunu
- Platinyum: FIFA 18
- Altın: Gran Turismo Sport
- Gümüş: NBA 2K18
- Bronz: Madden NFL 18
En İyi Performans
- Platinyum: Ashly Burch, Horizon Zero Dawn
- Altın: Claudia Black, Uncharted: The Lost Legacy
- Gümüş: Malina Juergens, Hellblade: Senua’s Sacrifice
- Bronz: Janina Gavankar, Star Wars Battlefront II
En İyi Sanat Yönetmenliği
- Platinyum: Horizon Zero Dawn
- Altın: Persona 5
- Gümüş: Uncharted: The Lost Legacy
- Bronz: Destiny 2
En İyi Müzik
- Platinyum: Horizon Zero Dawn
- Altın: Uncharted: The Lost Legacy
- Gümüş: Kader 2
- Bronz: Nier: Automata
En İyi Multiplayer Oyun
- Platinyum: Call of Duty WWII
- Altın: Fortnite
- Gümüş: Destiny 2
- Bronz: Star Wars Battlefront II
En İyi Hikaye
- Platinyum: Horizon Zero Dawn
- Altın: Uncharted: The Lost Legacy
- Gümüş: Persona 5
- Bronz: Nier Automata
En İyi İçerik
- Platinyum: Horizon Zero Dawn
- Altın: Grand Theft Auto Online
- Gümüş: Final Fantasy XV
- Bronz: Overwatch
En İyi PlayStation Experience Oyunu
- Platinyum: Horizon Zero Dawn
- Altın: Uncharted: The Lost Legacy
- Gümüş: Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy
- Bronz: Persone 5
En İyi PS4 Teması
- Platinyum: Uncharted 10th Anniversary Theme
- Altın: Persona 5 Character Themes
- Gümüş: Legacy Dashboard Theme
- Bronz: Undertale Dynamic Theme(Ruins)
Yılın Stüdyosu
- Platinyum: Guerilla Games(Horizon Zero Dawn)
- Altın: Sledgehammer Games(Call of Duty WWII)
- Gümüş: Capcom(Oyun kısmı karışık bir firma)
- Bronz: PlatinumGames(Nier: Automata)