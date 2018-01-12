2017 Yılının En İyi PlayStation Oyunları Açıklandı

2017 yılı PlayStation’a çıkan oyunlar arasında en iyiler belli oldu. 17 farklı kategoride 2017’nin en iyi PlayStation oyunlar karşınızda.

2017, Sony ve PlayStation açısından pek yeni bir şeyin olmadığı, sakin bir yıl oldu. 2017’nin başlarında Horizon Zero Dawn gibi başarılı bir oyun çıkmasına rağmen bunun dışında AAA diyebileceğimiz PlayStation’a özel bir oyun çıkmadı. Sony, elindeki tüm silahları 2018 yılına sakladı. Bu sene hem oyun hem de konsol satışlarında başarılı olması beklenen PlayStation’un 2017 verileri de paylaşıldı. 2017’de PlayStation’un en iyileri belirlendi. 17 farklı kategorinin yer aldığı PlayStation ödüllerinin yedisini kazanan Horizon Zero Dawn, geçtiğimiz seneye damgasını vurduğunu bu şekilde göstermiş oldu.

Belirtmek isterim ki, bu sene Horizon Zero Dawn’ın karşısında çok güçlü rakipler yoktu. 2018’de ise çok ciddi bir mücadele olacak gibi duruyor. En azından 3-4 PS4 Experience oyununun 2018’de çıkması bekleniyor.

En İyi PS4 Oyunu

Platinyum: Horizon Zero Dawn

Altın: Call of Duty WWII

Gümüş: Assassin’s Creed Origins

Bronz: Persona 5

En İyi PSVR Deneyimi

Platinyum: Resident Evil 7: Biohazard

Altın: Skyrim VR

Gümüş: Gran Turismo Sport

Bronz: Superhot VR

En İyi Bağımsız Oyun

Platinyum: Hellblade: Senua’s Sacrifice

Altın: Imdertale

Gümüş: Superhot

Bronz: Everything

En İyi PS Vita Oyunu

Platinyum: Undertale

Altın: Danganronpa V3

Gümüş: Xenon Valkyria+

Bronz: Ys Origin

En İyi PS4 Pro Oyunu

Platinyum: Horizon Zero Dawn

Altın: Assassin’s Creed Origins

Gümüş: Call of Duty WWII

Bronz: The Witcher III: Wild Hunt

En Çok Beklenen PlayStation Oyunu

Platinyum: God of War

Altın: Red Dead Redemption 2

Gümüş: Marvel’sd Spider-Man

Bronz: Far Cry 5

En Çok Beklenen PSVR Oyunu

Platinyum: Rick and Morty: Virtual Rick-ality

Altın: Blood & Truth

Gümüş: Star Child

Bronz: Firewall Zero Hour

En İyi Spor Oyunu

Platinyum: FIFA 18

Altın: Gran Turismo Sport

Gümüş: NBA 2K18

Bronz: Madden NFL 18

En İyi Performans

Platinyum: Ashly Burch, Horizon Zero Dawn

Altın: Claudia Black, Uncharted: The Lost Legacy

Gümüş: Malina Juergens, Hellblade: Senua’s Sacrifice

Bronz: Janina Gavankar, Star Wars Battlefront II

En İyi Sanat Yönetmenliği

Platinyum: Horizon Zero Dawn

Altın: Persona 5

Gümüş: Uncharted: The Lost Legacy

Bronz: Destiny 2

En İyi Müzik

Platinyum: Horizon Zero Dawn

Altın: Uncharted: The Lost Legacy

Gümüş: Kader 2

Bronz: Nier: Automata

En İyi Multiplayer Oyun

Platinyum: Call of Duty WWII

Altın: Fortnite

Gümüş: Destiny 2

Bronz: Star Wars Battlefront II

En İyi Hikaye

Platinyum: Horizon Zero Dawn

Altın: Uncharted: The Lost Legacy

Gümüş: Persona 5

Bronz: Nier Automata

En İyi İçerik

Platinyum: Horizon Zero Dawn

Altın: Grand Theft Auto Online

Gümüş: Final Fantasy XV

Bronz: Overwatch

En İyi PlayStation Experience Oyunu

Platinyum: Horizon Zero Dawn

Altın: Uncharted: The Lost Legacy

Gümüş: Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy

Bronz: Persone 5

En İyi PS4 Teması

Platinyum: Uncharted 10th Anniversary Theme

Altın: Persona 5 Character Themes

Gümüş: Legacy Dashboard Theme

Bronz: Undertale Dynamic Theme(Ruins)

Yılın Stüdyosu

Platinyum: Guerilla Games(Horizon Zero Dawn)