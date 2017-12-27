2017'nin En İyi Uygun Fiyatlı Çerçevesiz Ekranlı Telefonları

Çerçevesiz ekranlı telefon denince akla pahalı amiral gemileri gelse de uygun fiyatlı pek çok çerçevesiz akıllı telefon modeli bulunuyor. İşte sizin için seçtiğimiz en iyi uygun fiyatlı çerçevesiz ekranlı 10 akıllı telefon.

2017’de akıllı telefonlar arasında tasarım trendi çerçevesiz ekranlı telefonlar oldu. Çerçevesiz ekranlı telefon denince akla ilk gelen cihazlar ile Galaxy S8, Galaxy Note 8 ve iPhone X. Bahsettiğimiz amiral gemileri oldukça şık ve güçlü telefonlar olsalar da her cebe uygun fiyatları olduğunu söylemek mümkün değil. Fakat çerçevesiz ekranlı telefon isteyenler için de bazı uygun fiyatlı seçenekler bulunuyor.

İşte uygun fiyatlı 10 çerçevesiz akıllı telefon:

1- Xiaomi Mi Mix 2

Mi Mix ile ‘alın size çerçevesiz telefon’ diyen Xiaomi, Mi Mix 2 ile tasarımını daha da mükemmelleştirerek çıtayı arşa çıkardı. Xiaomi Mi Mix 2 ile ilgili daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki makalemizi okuyabilirsiniz.

2- Elephone S8

3 tarafı çerçevesiz ekranı ile muhteşem bir tasarıma sahip olan Elephone S8, 6 inçlik QHD ekranı ile son derece canlı ve kaliteli görüntüler sunuyor. Ayrıca parmak izi tarayıcı da çerçevesiz tasarıma rağmen cihazın önünde bulunuyor. Elephone S8 hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki makalemizi okuyabilirsiniz.

3- Bluboo S8

Eğer Galaxy S8 tasarımını beğendiyseniz fakat bir telefona o kadar yüksek fiyat vermek istemiyorsanız, karşınızda Bluboo S8. Galaxy S8 tasarımının tüm şıklığını üzerinde barındıran cihaz, ekstra özellik olarak çift kamera modülüne sahip. Bluboo S8 hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki makalemizi okuyabilirsiniz.

4- UMiDigi Crystal

5.5 inçlik tek elle kulanılabilen Sharp üretimi bir ekranı bulunan UMiDigi Crystal, %88 ekran-gövde oranı ile uygun fiyata üst seviye bir akıllı telefon elde etmenizi sağlıyor. Amiral gemisi tasarımına sahip cihaz orta seviye fiyatı ile sizi etkilemeyi başaracak.

5- MAZE Alpha

MediaTek Helio P25’ten gücünü alan MAZE Alpha, listedeki diğer akıllı telefonlar gibi ekranın üç tarafında sıfır çerçeveli bir tasarım sunuyor. 4000mAh bataryası ile sizi asla yarı yolda bırakmayacak olan cihazın arkasında Samsung markalı çift kamera bulunuyor. MAZE Alpha hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki makalemizi ziyaret edebilirsiniz.

6- MAZE Alpha X

Eğer Alpha size yeterinde güçlü gelmediyse bir de Alpha X’a göz atın. 6GB RAM bulunan cihazda LG üretimi 6 inçlik bir ekran bulunuyor. Sony markalı çift arka kamera bulunan cihazın ekran gövde oranı ise %89.6’ya kadar çıkmış durumda.

7- Doogee Mix

Doogee Mix genel tasarımı itibari ile Xiaomi Mi Mix’i andırıyor olsa da bazı önemli farkları bulunuyor. Ekranın üç tarafı tamamen çerçevesiz gibi görünse de ekranın üstünde ince bir çerçeve ve bu çerçevede ahize bulunuyor. Ayrıca ekranın altında bulunan bölümde bir ana ekran tuşu ve parmak izi tarayıcı bulunmaktadır. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki makalemizi okuyabilirsiniz.

8- Doogee Mix 2

Doogee Mix 2 bir önceki modeldeki en büyük eksikliklerden birini tamamlıyor: 18:9 ekran. Fakat buna karşın Doogee Mix’de bulunan Samsung Super AMOLED ekran Doogee Mix 2’de yerini Full HD+ bir LCD ekrana bırakıyor. Cihaz her ne kadar Doogee Mix’den daha çerçeveli gibi görünse de ekran-gövde oranı %1 artmış durumda. Doogee Mix 2 hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki makalemizi ziyaret edebilirsiniz.

9- Bluboo S1

5.5 inçlik Full HD Sharp üretimi bir ekrana sahip olan Bluboo S1, üç tarafı sıfır çerçeveli ekran tasarımını devam ettirmektedir. %90 ekran-gövde oranı bulunan cihaz uygun fiyatına rağmen MediaTek P25 ve 6GB RAM gibi güçlü donanım özellikleri sunmaktadır. Cihaz hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki makalemizi ziyaret edebilirsiniz.

10- Nubia Z17

Nubia Z17 üç tarafı çerçevesiz akıllı telefon tasarımını bir kenara bırakarak iki yanı çerçevesiz üst ve altta ince çerçeveli tasarımı benimsemiştir. Her ne kadar diğer cihazlar kadar yüksek ekran-gövde oranı sunmasa da Nubia Z17, Snapdragon 835, 6GB RAM ve 128GB depolama gibi oldukça iddialı donanım özelliklerine sahiptir. Cihaz hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki makalemizi okuyabilirsiniz.

Daha pek çok uygun fiyatlı çerçevesiz ekranlı akıllı telefon bulunsa da biz aralarından 10 tanesini seçip listeledik. Sizin bu listedekilerden daha iyi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefonlar varsa yorumlarda bizimle ve diğer takipçilerimiz ile paylaşabilirsiniz.