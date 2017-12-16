2017 Yılının En Sevilen 5 Teknolojisi!

Teknoloji her geçen gün yenilikler ile karşımıza çıkıyor. Bu yenilikler hayatımıza bir çok farklılık katıyor. İşte 2017 yılında hayatımıza farklılık katan, en çok sevdiğimiz teknolojik gelişmeler.

Teknoloji hayatımızda artık büyük bir yer kaplamaya başladı. Birçok mateyali dijital ortama taşıma çabasına girdik. Durum böyle olunca kullandığımız bilgisayarlar ve telefonlarda hızla gelişmeye başladı. Artık kocaman fotoğraf makineleri ve lensler, taşımadan profesyonel fotoğraflar çekmek mümkün. 2017 yılında en çok sevilen teknolojilere hep birlikte bakalım.

Portre Modu

2016 yılının sonlarına doğru tanıtılan iPhone 7 Plus ile başlayan çift kamera furyasında bizi en çok etkileyen özellik olan portre modu, akıllı telefonumuzdan çektiğimiz fotoğrafları profesyonel fotoğraf makinesi ile çekmiş gibi bir hissiyat yaşamamızı sağlıyor. 2017 yılında neredeyse bütün amiral gemisi telefonların arka kamerasında gördüğümüz portre modu, geçtiğimiz aylarda tanıtılan iPhone X ile birlikte artık ön kamera üzerinden de mükemmel fotoğraflar çekmemize olanak sağlıyor.

Çerçevesiz Ekran

Ekran gövde oranları oldukça yüksek telefonlara yaygın bir şekilde başladığımız 2017 yılında Apple cephesi de, iPhone X ile uzun yıllar sonra klasikleşmiş tasarım çizgisinden çıktı. Çerçevesiz ekrana sahip oldukça düşük fiyatlı cep telefonları bile görmeye başladık. 2017 yılında LG, Q6 modeli ile 1000₺ civarlarında ekran gövde oranı fiyatına göre mükemmel düzeyde bir telefon tanıttı.

Telefondan Bilgisayar Deneyimi Yaşamak

Akıllı telefonlar artık oldukça yüksek işlem kapasitelerine sahip olabiliyor. Samsung'un 2017 yılında DeX isimli cihazını tanıtması ile birlikte cep telefonlarımızı artık bir bilgisayar gibi kullanmamız mümkün. Bu teknoloji artık cebimizde bir bilgisayar yaşadığının göstergesi. Gündelik işlerimizi rahatça yapmamızı olanak sağlayabilecek olan DeX, hayat kurtaracak cinsten.

Kripto Para Birimleri

Yıllar önce çıkmasına rağmen başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimleri birçok kişi tarafından çok sevildi ve kullanılmaya başlandı. Piyasada ekran kartı bırakmayan kripto para birimi madencileri oldukça yüksek oranlarda gelir elde etti. Birçok mağaza artık kripto para birimleri ile alışveriş yapmanıza olanak sağlıyor.

AMD Ryzen İşlemciler

Ülkemizde yüksek grafikli oyunları rahat bir şekilde oynatabilecek bir bilgisayar satın almak oldukça maliyetli. Türk Lirası'nın Dolar karşısında günden güne değer kaybetmesi ve OEM ürünlerinin fiyatlarının artması en büyük etkenler. Aynı zamanda OEM üreticilerinin rekabetsiz bir ortamda olması, fiyatları yukarı çeken etkenlerden bir tanesiydi. 2016 yılının sonunda tanıtılan AMD'nin Ryzen işlemci serisi, piyasaya bomba gibi düştü. Rakip firmaların işlemcilerine nazaran daha ucuz bir fiyata satılmasının yanında daha yüksek performans vermesi, rakip firmaları büyük bir telaşa sürükledi.

AMD Ryzen serisi ile birlikte rakiplerine tasarım tarafında da iyi bir çalım attı diyebiliriz. Ülkemizde birçok ünlü yayıncı ve oyuncunun adeta göz bebeği olan Ryzen serisi, oyuncuları bu yıl oldukça sevindiren bir teknolojiydi. Ayrıca AMD'nin eski işlemcileri çok ısındığı için takılan, kalorifer lakabı da ortadan kalkmış oldu.