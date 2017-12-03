2017 Yılının En Uzun Ömürlü Bataryalı Telefonları

2017 yılının en uzun süreli batarya kullanım ömrüne sahip olan telefon modellerinden ilk 5'te yer alanları konu edindik.

Akıllı telefon tasarımı yapan üreticiler için batarya, bir telefondaki en zorlayıcı faktördür. Bu nedenle firmalar, batarya ömrü faktörünü göz önünde bulundurabileceğimiz alışverişler yapmamıza engel olacak türde laf kalabalığı yapan reklamlar hazırlıyorlar.

Yazıda yer alan değerlendirmeler aslında ayrıntılı testlere dayanıyor fakat okuyucuların canını sıkmamak için kısa listeler halinde sunacağız 2017 yılının en uzun ömürlü cep telefonlarının listesini.

Xiaomi Mi Max 2 -

126 saatlik dayanma gücüyle 300€ fiyat etiketiyle satışa sunulan Xiaomi Mi Max 2, 2017 batarya ömrü grafiğinin zirvesinde yer alıyor. 5.300 mAh’lik bataryasına ve etkin Snapdragon 625 çipsetine borçlu bu başarıyı. Quick Charge 3.0 adı verilen şarj sistemiyle de batarya kısa bir süre içerisinde doldurulabilecek.

Xiaomi Redmi Note 4 – Bütçe dostu

Xiaomi Redmi Note 4, 119 saatlik batarya ömrü ile büyük ekranlı kardeşinden çok da geride kalmıyor. Üstelik piyasadaki telefonlar arasında en ekonomik olanlarından biri. Cihazın fiyatı 200€’nun altında. Cihazda bulunan 5.5” ekranla yönetim kapasitesi artarken, Snapdragon 625 çipseti ile de Max’in sunduğu benzer performansı sağlayabiliyor.

Bu cihaz tarayıcı testinde 18 saat, video izleme testinde ise 15 saat dayanma ömrüne sahip. Redmi Note 4’ün hızlı şarj özelliği bulunmadığını ve Max gibi 4K video çekimi yapamadığını göz önünde bulundurmakta fayda var. Yine de 100€’nun üstünde bir fiyat farkı, oldukça cazip görünüyor.

Samsung Galaxy A7 (2017) – Seçkin Orta Sınıf

Samsung’un öncü modellerinden ödünç alan Galaxy A7 (2017) 5.7 inç Super AMOLED ekrana sahip. ‘Always On Display’ adı verilen her zaman açık ekran özelliği, batarya ömrüne olumsuz anlamda etki eden faktörlerden. Zira normal koşullarda 115 saat batarya ömrüne sahip olan cihazda batarya kullanım süresi, bu özelliğin kullanımı halinde 80 saate düşüyor. Aynı zamanda bir de hızlı şarj özelliği yer alıyor.

15 saatin üzerinde web tarayıcısı kullanım süresi sizi, ön yüzde yer alan 16MP, f/1.9 selfie kamerasıyla çekim yapmaktan alıkoyacak cinste. 18 saatlik video seyretme ömrüne sahip olan cihazı, IP68 su geçirmezlik sertifikasına sahip olduğu için havuzda da kullanabilirsiniz.

Sony Xperia XZ1 Compact – Küçük Boy

Şimdiye kadar bahsettiklerimiz büyük cihazlardı. Sony’nin ‘Xperia XZ1 Compact’ modeli ise, cepte taşınabilecek boyutta olmakla birlikte bataryası uzun süre giden tipte cihaz arayışında olanlara yönelik. 2.700 mAh batarya ömrüne sahip olan cihazın batarya ömrü 108 saat.

Web tarayıcı kullanma ömrü 14 saat iken, Video görüntüleme ömrü ise 16 saat olan cihaz, Samsung’la başa baş gidiyor. Cihazda bulunan Snapdragon 835 çipseti, Galaxy’nin Cortex-A53 octet çipsetini gölgede bırakıyor. Bununla birlikte cihazda hızlı şarj özelliği bulunmuyor.

Huawei Mate 10 Pro – Öncü Model

96 saat batarya ömrüne sahip olan cihaz, Galaxy Note 8’in 89 saatlik batarya ömrünü geride bırakarak, listede ilk 10’a girmeye hak kazanıyor. Cihazın web tarayıcısı kullanma ömrü ise 5 saat.

22.5W’lık şarj ile şimşek hızıyla şarj edilebiliyor. 4.000 mAh’lik bataryayı, yarım saat içerisinde %58 oranında doldurabiliyor.