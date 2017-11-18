2017 Yılının Kameralara Yansıyan En Korkunç 10 Doğa Olayı

Doğanın gücünü asla hafife almamak gerekiyor. İnsanın elleriyle şekil verdiği doğada hala çok güçlü yaratıkları bulunuyor.

Doğa bazen tüm insanlığı doyurabilecek kadar doğurgan bazen de bu insanları adeta kendi bölgesine girdikleri için cezalandıran büyük bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Öyleki hala ayak basılmamış bölgeleri olan yeryüzünde birbirinden tehlikeli canlılar bulunuyor.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda yaptığımız bir haberde yeryüzünde bulunan ve oldukça tehlikeli olan bazı canlıları sıralamıştık. Bu haberde de yine birbirinden tehlikeli olan bazı canlıların yaşattığı korku dolu anları listeledik.

Sırtlana Saldıran Bir Piton

Kimse bir pitonun büyük ağzını ve gücünü küçümseyemez.

Bir Timsahın Fili Yeme Girişimi

Kameralara takılan bu olayda devasa cüssesiyle görünen fil az kalsın bir timsahın yemeği olacaktı.

Balıkçı Teknesini Alabora Eden Dev Balık

Her ne kadar komik bir durum gibi dursa da denizin tehlikelerini gözler önüne seriyor.

Bir Kadının Kulağında Yaşayan Örümcek

Yorum yapılacak çok fazla şey yok.

Bir Vaşağın İnsana Saldırma Anı

Kediye benziyor diye çok da aldanmamak lazım

Yılanın Motosiklet Sürücüsüne Saldırı Anı

Herkes videodaki abi gibi sakin olmayabilir ya da şanslı. Siz yine de yoldayken dikkatli olun.

Çekirge Yağmuru Rusya'da Bir Bölgeyi İşgal Ederken

Doğada birçok canlı tek başına zararsız gibi görünse de kalabalık olduğunda büyük zararlara yol açabilir. Sanırım çekirgeler bunun iyi bir örneği.

Yakıt Pompasına Gizlenmiş Yılan

Ülkemizde çok fazla rastlanmayan bir durum olsa da büyük korkuya sebep olacak bir olay.

Kurbağa Avlayan Örümcek

Çok zor olmadı galiba.

Bir Ayı Garaja Girerse

Özellikle ülkemizin Kastamonu il sınırları içerisinde denk gelinebilecek olan olay. 'Dikkar taş düşebilir, ayı çıkabilir'