Dikkat: iPhone’a Gelen Zam Tüm Elektronik Cihazlara da Gelecek!

Apple’ın bugün iPhone başta olmak üzere tüm ürünlerine getirdiği zam konuşulurken diğer teknoloji firmaları da zamlara hazırlanıyor.

Bildiğiniz gibi bugün Apple’ın iPhone modelleri başta olmak üzere Macbook, Mac ve aksesuarlara kadar birçok ürününe zamlar geldi. Yeni fiyatlandırma ile en pahalı iPhone olan iPhone 7 Plus 256GB 5449TL’ye yükselirken en pahalı son MacBook Pro ise 20.099TL oldu. Seramik kasalı Apple Watch Series 2 5.999TL’ye çıkarken, yeni kablosuz kulaklığı olan AirPods ise 899TL fiyatıyla satılacak.

Yapılan zamlar sonrası çevreler tarafından “Klasik Apple” algısı başlasa da hemen uyarımızı yaşalım. Maalesef bu daha başlangıç. Yani başlayan zam dönemi sadece Apple markalı ürünlere değil, 2017 yılı itibariyle Samsung, Asus, LG, HTC, Sony, Lenovo gibi aklınıza gelebilecek her türlü markaya yapılacak.

Android ve Windows Phone işletim sistemine sahip telefonlar, Windows dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, işlemciler, ekran kartları, televizyonlar, tabletler… Yani tüm teknolojik ürünleri Dolar kuru üzerinden ülkemize giriş yaptığı için her birine zam kapıda. Hatta şu anda mevcut ürünlere yapılacak zamların yanı sıra 2017 ile tanıtılacak LG G6, Nokia telefonlar, Sony Xperia XZ’nin 2017 versiyonu, Galaxy S8, iPhone 7s -ya da 8- gibi telefonlar, yeni nesil notebooklar gibi tüm teknolojik ürünlerde artış olacak.

ÖTV Zammını da Unutmayın!

Gelen ÖTV zammı, artan kurun yanı sıra telefonların ve diğer teknolojik ürünlerin Türkiye’ye giriş fiyatını arttırması sebebiyle TL bazında daha yüksek uygulanarak satışa sunulacak. Yani düz hesap ile abartısız olarak şu anda alt seviye dediğimiz ürünler orta seviye fiyatlarına çıkacakken, orta seviye ürünler ise üst seviye fiyatlarına dayanacak. Üst seviye modelleri için ise Apple örneği ile bir şey söylemeye gerek duymuyoruz.

Yurtdışından Alırken de Vergi Dönemi

Daha önce bahsettiğimiz gibi Euro bazında alınacak bir ekstra vergimiz var. Bu da telefondan otomobil teyplerine kadar geniş bir skalada çeşitli fiyatlar ile alınacak. Yani “Türkiye pahalı, yurtdışından alırım” dönemi de biraz biraz sıkıntıya giriyor.

Uygun fiyatlı diye Aliexpress, Amazon, EBay gibi yerlerden aldığımız ürünler ise 30 Euro sınırına düşürüldüğü için bu da imkansız hale geliyor.

Sonuç olarak artan döviz kuru, ÖTV ve ürün getirme vergisinin yanı sıra yurtdışı alışveriş sınırının da düşürülmesiyle 2017’de teknoloji tutkunlarının cepleri fazlasıyla yanacak gibi.