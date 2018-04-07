2018 Audi RS5: Uçan Halı Kullanıyormuş Gibi!

Geçtiğimiz günlerde yeni RS5 Sportback'i tanıtan Audi'nin, bir başka efsanesi RS5 Coupe modeline göz atıyoruz.

Audi'nin efsanelerinden RS serisinde yer alan RS5 Coupe, neler sunuyor? Muhteşem tasarımın altında bizi nasıl bir güç bekliyor? Küçük teknolojik detaylar neler? Hepsini detaylıca inceliyoruz.

Daha Güçlü Motor

Eski RS5'in 4.2 litrelik V8 motorunun aksine, çift turbolu 2.9 litrelik V6 motora sahip 2018 RS5, 420 beygirlik gücüyle adeta bir canavar. 0-100 değeri sadece 3.7 saniye olan yeni RS5, bu konuda eski modelin 4.5 saniyelik değerinin oldukça üzerinde.

Tek Yenilik Motor Değil

Motor, bir aracın en önemli parçası olabilir. Ancak motor kadar önemli olan farklı detaylar da var. 2018 Audi RS5'in en çok göze çarpan yenilikleri ise daha geniş çamurluklar, daha agresif aerodinamikler, aracı daha fazla sürücü odaklı hâle getiren bazı küçük ayarlar ve dört tekerden çekiş özelliğine sahip model. 2018 RS5, S5 modeline kıyasla daha keskin çizgilere sahip. Arkadaki devasa egzozlar da tasarıma güzellik katan detaylardan biri.

Ruh Halinize Göre Sürüş

Audi'nin 'Drive Select' adlı özelliği, şok sönümleme, egzoz sesi, şanzıman tutuşu, direksiyon ağırlığı ve direncini kendinize göre ayarlama seçeneği sunuyor. Üç farklı sürüş moduna ek olarak, tamamen kişiselleştirilebilen ayarlar yapmanız mümkün. En sert ayar olan 'Dynamic', adeta bir yarışın içerisindeymiş gibi hissettiriyor. Adından da anlaşılacağı üzere 'Comfort' ve 'Auto' adlı ayarlar mükemmel sürüş konforunu hedefliyor.

RS5'in dört tekerden güç dağılımını sağlayan 'Quattro' sistemi de kişiselleştirilebiliyor. %70 ön, %30 arka şeklinde dağılan güç, sürüşünüze göre %85-15 olacak şekilde değişebiliyor.

Audi, Teknolojiyi İyi Kullanıyor

Adaptif cruise control gibi en son aktif güvenlik ve sürücü destek donanımı, 360 derecelik geri görüş kamerası, şerit takip sistemi ve trafik işareti tanıma sistemi gibi teknolojiler RS5'te opsiyonel olarak sunuluyor. Oldukça kullanışlı bir 'sanal kokpit'e sahip olan RS5'in iç tasarımı da kullanışlı olduğu kadar güzel.

ABD'de 70 bin dolar civarında satılan RS5, ülkemize geldiği takdirde tabii ki çok daha yüksek bir bedelden satışa çıkacaktır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Audi'nin yeni şaheseri RS5'i nasıl buldunuz?