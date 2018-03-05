2018 Cenevre Otomobil Fuarı Yaklaşıyor

Cenevre Otomobil Fuarı bu sene, 8-18 Mart tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak. Birçok markanın olacağı fuar, şimdiden dikkatleri üstüne toplamış durumda ve anlaşılan birçok araç, benzin istasyonlarını pas geçecek.

Otomobiller, birçoğumuzun tutkusudur. Cenevre kenti ise, İsviçre otomotiv evreninin merkezi haline gelecek. Dünyanın dört bir yanından gelen otomobil üreticileri, bu sene 88.'si düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda en son araçlarını tanıtmak için bulunacak.

Elektrikli Otomobiller

Gelişen teknoloji sayesinde elektrikli otomobiller hayatımıza girmiş vaziyette. Bu yeni teknolojinin ise fuarda odak noktası olacağını söylemek sanıyoruz ki pek de yanlış olmaz. Üreticilerden biri konsept bir araç sergilerse, elektrikli olacağına şüphe yok gibi.

Bunu göz önünde bulundurarak, Volkswagen, Vizzion adını verdiği en yeni araçlarından birini tanıtacak. Firmanın elektrikli araçlarının en yeni üyesi olan otomobil, otonom sürüş için adeta bir vitrin görevi görecek. Otomobil, elektrikli platformunun en yeni üyesi otonom sürüş için vitrin olacak. Yine de Volkswagen, elektronların dünyasına sıçrayan tek Avrupalı otomobil üreticisi değil. Jaguar, geçen hafta açıkladığı I-Pace elektrikli aracını sergileyecek. Bu arada, Hyundai'nin Kona isimli elektrikli SUV aracı Cenevre'de yer alacak. Jaguar kadar gösterişli olmasa da Kona, özellikle 470 km sürüş mesafesi sunmasıyla bir elektrikli araç olarak iyi bir seçim olabilir.

Yeni otomobil üreticisi Rimac tam elektrikli ikinci aracını sunacak. Amazon'un The Grand Tour hayranları, Richard Hammond'un çekimler sırasında orijinal Rimac'lardan birini çarptığını hatırlayabilir. Ayrıca, İtalyan tasarımlı saf elektrikli Giugiaro konsept otomobili sunulacak. IoT destekli olması bekleniyor, bu da güzel görüntüler ve gelişmelere sahne olabilir. Aynı zamanda, sıçrama yaratacak bir Mercedes aracın olacağı söylentileri de var. Alman devinin olası elektrikli aracı son derece merak uyandırıyor. Ek olarak, Polestar'ın bu ilk şovu olacak. Bu nedenle, Volvo'nun performans markasının etkinliğe ne getireceğini görmekten heyecan duyuyoruz.

Hibrit Araçlar

Neredeyse kurşun geçirmez Honda CRV'nin nihayetinde bir melez varyant alması bekleniyor. Bentley'in ise Bentayga'yı melez bir sistemle çıkarması bekleniyor. Karbon ayak izinin bir kısmını da azaltırken şık görünebilirler.

Bunların dışında otonom araçlar ve elektrikli araçlar için de sürpriz gelişmeler bekliyoruz. Siz bu yeni gelişen teknolojiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hibrit veya elektrikli araç tercih eder miydiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.