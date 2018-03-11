2018 Cenevre Otomobil Fuarından İlk İzlenimler

Otomobil tutkunlarının her sene büyük bir merak ile bekledikler Cenevre Otomobil Fuarı, üç gün önce kapılarını açtı. Fuarın ilgi odağı ise beklendiği üzere elektrikli otomobiller oldu.

Otomobil sektörü, son dönemde büyük gelişmelere ve yeniliklere imza atıyor. Özellikle elektrikli araçların gündemi bolca meşgul ettiği bu günlerde, Cenevre Otomobil Fuarı'da elektrikli otomobiller ile dikkatleri üzerine topladı. Pazarın hakimi halen benzinli araçlar olsa da, tüm otomobil üreticileri, elektrikli araç üretimine dahil olmayı kafalarına koyduklarını bu fuarda gösterdiler. Birçok otomobil firması, ürettikleri yeni elektrikli araçlarını tanıtma fırsatı yakaladı.

Tesla, Jaguar, Audi gibi birçok otomobil üreticisi, tanıttığı araçları ile elektrikli arabaların geleceğin araçları olacağını bir kez daha gösterdi. Sergilenen bazı konsept araçların dahi elektrikli oluşu, araç sektörünün hangi yönde ilerleyeceğinin güzel bir göstergesiydi. Fuarın yalnızca üç gündür ziyaretçileri ile buluştuğunu düşünürsek, en çok tercih edilen araçların hangileri olduğuna dair fikir yürütmek için henüz erken. Ancak elektrikli araçların henüz fiyat olarak çokta cazip olmayışı da, bu tercihleri etkileyeceğe benziyor.

Fuarın en dikkat çekici araçlarından biri ise, Bugatti'nin yeni süper arabası Chrion Support oldu. Aracın dikkat çekmesinin en büyük sebeplerinden biri ise dudak uçuklatan fiyatı; 12.3 milyon TL gibi bir fiyata satışa sunuldu. Audi ise yeni aracı A6'nın dünya prömiyerini fuarda gerçekleştirdi. Araç büyük beğeni toplarken, sunduğu üç farklı far seçeneği ve modern tasarımı ile de dikkat çekti. Otomobil dünyasının devlerinden Mercedes ise yeni A serisini tanıttı. Araç, gelişmiş güvenlik önlemleri ve yüksek teknoloji ekipmanları ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Otomobil sektörü sürekli artan bir ivme ile kendini geliştirmeye devam ediyor. Yakıt kullanımına aranan çözümler sonrasında üretimleri hızla artan elektrikli araçlardan akıllı otomobillere kadar birçok seçenek sunan bu dev piyasa, hız kesmeden değişmeye ve gelişmeye devam edeceğe benziyor. Peki sizin otomobil dünyasından beklentileriniz neler? Araç kullanımında bir sonraki aşama ne olabilir?