2018 Çevresel Performans Endeksi açıklandı. 180 ülkenin yer aldığı listede en popüler sağlık tehdidi, hava kirliliği oldu.

Dünyayı kötü anlamda etkileyen pek çok çevresel tehdit var. Ozon tabakasının delinmesi, sıcaklıkların sürekli artıyor olması, içilebilir suların azalması gibi daha düzinelerce sayabileceğimiz çevresel tehdit var. Yapılan yeni bir araştırmaya göre tüm bu felaketler arasında, küresel olmasıyla birlikte en önemlisi hava kirliliği oldu. Hava kirliliği görünmez bir katil olarak çalışıyor. Dünya Sağlık Örgütü, her yıl 7 milyon erken ölümün hava kirliliğinden kaynaklı rahatsızlıklar yüzünden yaşandığını açıkladı.

2018 Çevre Performans Endeksine göre hava kirliliği, insanlar için en büyük çevresel tehdit durumunda. Yale ve Columbia Üniversitelerindeki araştırmacılar tarafından paylaşılan rapora göre her biri çevre sağlığı ve ekosistem üzerine odaklanan 3 ana başlık altında, 180 ülke sıralandı. Listeye göre dünyanın çevresel olarak en temiz ülkesi İsviçre’yken, bunu Fransa, Danimarka, Malta ve İsveç takip ediyor. Listenin an alt sıralarında çevresel olarak en pis ülkelerde ise Hindistan, Bangladeş, Burundi, Kondo Demoktarik Cumhuriyeti ve Nepal yer alıyor.

ABD’nin en iyi havaya sahip 27. ülke olduğu sıralamada, gelişmekte olan ekonomileriyle Çin 120. sıradayken, Hindistan 177. sırada yer aldı. Türkiye’ye baktığımızda bir sıralama göremiyoruz, ancak 27. olan ABD ile puanlarımızı karşılaştırabiliriz. Ülkemiz çevresel performans endeksinden 52.95, çevresel sağlıktan 71.56 ve ekosistem canlılığından 40.57 puan aldı. Aynı oranlar ABD’de sırasıyla 71.19, 93.91, 56.04 şeklinde puanlandı. Ülkemiz bu puanlarla muhtemelen 50-70 arasında bir sırada yer alacaktır.

Peki, sizce bizleri gelecekte bekleyen çevresel tehditler ilk olarak ne şekilde karşımıza çıkacak? Yorumlarınızı bekliyorum.