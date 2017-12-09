Bilim ve teknolojideki ilerlemeler üzerine bir de bunlara bağlı olarak büyük bir hızla gelişen iletişim eklenince Dünyanın değişimine ayak uydurmak oldukça zor bir hale geliyor.

Bildiğiniz üzere yukarıda da belirttiğimiz gibi her şey çok hızlı bir şekilde başkalaşıyor. Yıllar önce MSN'le başlayan ilişkiler bugün yerini oldukça yaygın bir hale gelen sosyal ağlara, hatta çöpçatan uygulamalarına bıraktı. Bununla birlikte sinemadaki üretim de küresel pazarın artık neredeyse heryeri kapsamasıyla daha yüksek boyutlara çıktı. Başka bir şekilde ifade edecek olursak her yıl çıkan yüzlerce film daha dün çıkmış gibi görünmeye başladı. Biz de 2018 yılına girmemize sayılı günler kala 10 yıl önce çıkmış olan ancak daha sanki daha dün izlemişiz gibi duran 7 filmi derledik.

1. Alacakaranlık

Birçok kişinin ergenlik hayallerini süsleyen bir aşk hikayesi.

2. Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi

Oldukça ilginç bir hikaye ve inanılmaz bir Brad Pitt oyunculuğu.

3. Üvey Kardeşler

Hiç bir işi ve hayatı olmayan iki koca adamın komik hikayesi bugün bile çok eğlenceli ancak vizyona gireli oldukça uzun yıllar oldu.

4. Wall-E

Oldukça eğlenceli bir Disney animasyonu olan Wall-E, gerçek aşkı ve Dünyamıza iyi bakmamız gerektiğini salık ediyor.

5. The Dark Knight

Efsane bir Batman filmi olmasının ötesinde bir Cristopher Nolan başyapıtı olan bu eserin üzerinden 10 yıl geçti. Hafiften yaşlandık galiba.

6. Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı

On dokuz yıl sonra Harrison Ford'un Indiana Jones olarak geri döndüğünü görmek çok güzeldi. Ama yine de korkunç ve oldukça heyecanlıydı.

7. 96 Saat

Orijinal adı Taken olan film Liam Neeson için bir serinin başlangıcı oldu. Elbette bu aksiyon filmi sevenler için de geçerli bir durum