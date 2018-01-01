2018’de Bilim Dünyasını Heyecanlandırması Beklenen 13 Olay

2018 yılında hayata geçmesi beklenen en büyük 13 olayı sizler için listeledik.

Bilim adına oldukça hareketli bir yılı geride bıraktık, şu anda bilinen ve beklenen projelere göre yeni başladığımız yıl da oldukça hareketli geçeceğe benziyor. Uzay, insan, fizik ve enerji konusu üzerinde çalışılan birçok proje mevcut. Bu projeler arasında bitiş tarihinin 2018 içerisinde olacak ve bilim dünyasını heyecanlandıracak olaylara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Kepler uzay teleskobu yapay zeka ile güçlendirilecek

Kepler tarafından 2 bin 341 gezegen keşfedildi. Google tarafından geliştirilen yapay zeka ile uzay teleskobunun beraber çalışmasından sonra 1 yıl içerisinde bu sayının 4 bine çıkması bekleniyor.

Hızlı Radyo Patlamalarına (FRB:Fast Radio Bursts) neyin neden olduğu keşfedilecek

Evrende her saniye gerçekleşen hızlı radyo patlamaları sonucunda 500 milyon güneş patlamasına eş değer bir enerji yayılıyor. Henüz bu güçlü patlamalar hakkında çok az bir bilgiye sahibiz, ancak genişletilen araştırmalar sayesinde bu yıl büyük keşifler bekleniyor.

Kayıtlara göre son 5 yılın en sıcak kış mevsimini yaşayacağız

Küresel açıdan hava şartları üzücü olsa da, Alaska buzullarının erimesi sayesinde yapılacak keşifler düşünüldüğünde heyecanlanmamak elde değil. 2012 ve 2017 arasında kaydedilen mevsim derecelerine bakıldığında bu kışın sıcak geçmesi bekleniyor.

Çin ve Hindistan, uzay yolculuğu konusunda girdikleri yarışta büyük gelişmeler kaydedecek

Blue Origin ve SpaceX arasındaki roket yarışı oldukça ilgi çekici. Ancak Çin ve Hindistan, bu yıl yeni uzay güçleri haline gelecek. Hindistan’ın mini uzay roketi ve Çin’in bu yıl Ay’a gitme projesi, bilimsel açıdan oldukça heyecan verici gelişmelere yol açabilir.

Elon Musk tarafından yapılacak buluşlar herkesi çılgına çevirmeye devam edecek

Sosyal medya hesaplarını çok düzgün kullanarak büyük kitlelere hitap etmeyi başaran Musk, 2018 yılında insanları Mars’a gönderme konusunda ilgi çekici şeyler yapacak. Ayrıca bu yıl içerisinde enerji sektöründe de bizleri şaşırtacağını düşünüyorum.

Tabby yıldızı hakkında daha fazla bilgiye ulaşabiliriz

Ne olduğu hakkında hiç kimsenin bir fikre sahip olmadığı Tabby star ile ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Tek yapmamız gereken bekleyip görmek.

Geliştirilecek bağırsak bakterileri birçok sorunumuza çözüm olacak

2017’de depresyon, felç, parkinson ve hatta duygularımızın bağırsak bakterilerine bağlı olduğunun keşfedilmesinin ardından, bu yıl büyük gelişmeler yaşanabilir. Belki de bu hastalıklara alternatif tedaviler bulunabilir.

Depresyon tedavisi amacıyla uyuşturucu kullanımı ciddiye alınmaya başlayacak

Yapılan çalışmalar sonucu magic mushroom ve ketaminin depresyon tedavisinde inanılmaz sonuçlara sahip olduğu keşfedildi. Tek sorun bunların ülkemizde ve dünyada yasa dışı olması.

Kadınların özel günlerinde çektiği ağrıyı azaltacak birkaç yöntem sunulacak

2017’de üreme sağlığı profesörü John Guillebaud tarafından yapılan araştırmalar, regl dönemindeki ağrılara neden olan mekanizmanın bir kısmını çözmüş durumda. Üretilecek ilaçlar sayesinde bu ağrılar azaltılabilir.

Grefen (Graphene) ile ilgili daha fazla bilgi edinebileceğiz

Grefen hakkındaki araştırmaların derinleştirilmesi sonrasında süper iletken, mermi durdurucu ve sınırsız enerji gibi özelliklere sahip bir maddeye sahip olacağız.

Kara delikler hakkında daha fazla bilgi edineceğiz

Kara delik birleşmeleri sonrasında açığa çıkan yer çekimi dalgalarını daha yakından tanıyacağımıza kesin olarak inanıyoruz. Ayrıca bu yıl oluşacak kara delikler, şaşırtıcı derecede farklı olacak.

Büyük hadron çarpıştırıcısı(The Large Hadron Collider) ile ilgili büyük gelişmeler yaşanacak

Geçtiğimiz yıl bilim insanları, standart fizik kurallarına aykırı sapmalara veya kusurlara işaret eden yeni verilere ulaştığını duyurdu. Büyük hadron çarpıştırıcısıyla ilgili yaşanacak gelişmelerle fizik yasalarına aykırı parçacıklar hakkında birçok ipucu bulunacak.

Alternatif enerji kaynakları hakkında büyük gelişmeler yaşanacak

Tüm dünyada yapılan fosil yakkıttan kurtulma çalışmaları büyük bir hız kazanacak ve Tesla firmasının da katkılarıyla yenilenebilir enerji büyük bir ivme kazanacak.