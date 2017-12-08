2018’inm iPhone'larında Daha Güçlü Bataryalar Olacak!

KGI Securities firmasında görevli olan ve her yıl Apple ürünleri hakkında yaptığı doğru sektörel analizlerle tanınan Ming-Chi Kuo, gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen 3 yeni iPhone modelinin bataryalarından çok umutlu. Ayrıca Kuo cihazlar hakkında daha fazla teknik tahminde bulundu.

Apple müşterilerinin en çok sıkıntı yaşadıkları konu, iPhone'ların bataryaları olsa gerek. Her yeni modelde artan ekran çözünürlüğü, işlemci kapasitesi ve işletim sistemi özellikleri daha çok enerji gerektirmelerine rağmen bataryalar sürekli geri kalıyor.

iPhone X ile beraber 19 saate çıkan kullanım süresi, aktif kullanımlarda bir günü bile zor karşılıyor. Muhteşem teknik özelliklerin, tüketicileri prizlere bağladıktan sonra ya da hızlı şarj ekipmanları kutu içerisinden çıkmadıktan sonra çok da anlamı yok açıkçası. Fakat Apple, bunu çözmek için yoğun mesailer harcamaya devam ediyor.

Ming Chi Kuo’yu daha önce pek çok Apple haberinde ve özellikle iPhone’larla ilgili kesinleşmiş söylentileri aktardığımız içeriklerde andık. Kendisi bir teknoloji sektörü analisti ve tüketici eğilimlerine karşı firmaların çalıştıkları alanları yakından takip ediyor. Kuo, gelecek yıl piyasaya sürülecek olan 6.5 inç ve 5.8 inç OLED ekranlı iPhone'ların L şeklinde bataryalara sahip olacağını söylüyor. Bu neden kapasite artışı ve daha uzun pil ömrü vadedileceğinin altını çiziyor.

Diğer yandan Apple lityum iyon bataryaların daha dayanıklı yapıya kavuşmasını sağlamak istiyor. Gelişen malzeme teknolojileri sayesinde cihazların içindeki boş alanlar artıyor ve Apple da bunu değerlendirmek istiyor.

KGI Kuo aracılığıyla bildirdiği raporunda, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek 5,8 inçlik iPhone'un 2,900mAh ila 3,000mAh arasında bir batarya kapasitesine sahip olacağını kesin bir dille aktardı. Şu anda, iPhone X’nun bataryası 2,716 mAh gücünde. Dolayısıyla, gelecek yıl yüzde 10'luk bir artışla daha güçlü bataryalar görebiliriz.

% 10'luk bir pil ömrü artışı çok fazla gözükmese de Apple'ın diğer planları, bataryaların daha az yorulmasını sağlayacak türden. Tüm yeniliklerle birlikte Apple’ın yaklaşık 2 saatlik bir batarya ömrü artışı sağlayacağı belirtiliyor.

Apple'ın önümüzdeki yıl için planladığı bildirilen 5.8 inç ve 6.5 inçlik OLED iPhone'lara ek olarak 6.1 inç LCD ekranlı bir model daha var ve bu modelin detaylarına hemen aşağıdaki içeriğimizde değindik:

Bakalım 2018 yılı iPhone’ların batarya açısından silkelendiği bir yıl mı olacak? Haberdar olmak için takipte kalın :)