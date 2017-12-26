Yeni iPad’ler, iPhone X’un En Önemli Özelliğiyle Gelecek!

Apple’ın iPhone X ile birlikte getirdiği donanım ve yazılım harikası TrueDepth kamera sistemi, kullanıcıların Face ID gibi önemli özelliklere kavuşmasını sağlıyor. Fakat 2018 yılında çıkacak iPad’ler için sadece bu özellik yeterli mi?

iPhone X piyasaya çıktığından beri cihazın hem donanım hem de yazılım birlikteliğinde yeni bir dönem başlattığı TrueDepth sisteminin, üreticiler için yeni bir akım başlattığı konuşuluyor. Yakın zamanda Samsung ve Huawei gibi dev firmalardan da benzer adımlar görebiliriz.

iPhone X’un seri üretiminde söz konusu sistem yüzünden epey zorlanan ve cihazın siparişlerini bazı pazarlar için geciktirmek zorunda kalan Apple, diğer cihazları için de aynı sensörleri kullanacakmış gibi görünüyor.

Bu zamana kadar ortaya çıkan haberler ve sızıntılardan hareketle, TrueDepth sisteminin gelecek yılın mobil cihazları için standart hale geleceğini söyleyebiliriz. iPhone X’un üretim sorununu birkaç hafta içinde atlatan Apple, yeni çıkartacağı tabletlere odaklandı.

2018’de göreceğimiz iPad’ler, adeta iPhone X’un büyütülmüş birer versiyonu gibi olabilirler:

Face ID ve Animoji gibi pazar ve pazarlama açısından oldukça kilit rol oynayacak bu sistemin standartlaşması, iPad satışlarını bir anda patlatabilir.

Diğer akıllı telefon üreticilerinin benzer şekilde geliştirdikleri 3 boyutlu yüz tanıma sistemlerini benimsemeye çalıştıkları göz önüne alındığında, ortaya pek çok üreticinin adı da çıkıyor. Genelde Asya merkezli olan bu yan tedarikçiler, dev şirketler tarafından tasarlanan parçaları özel anlaşmalarla fabrikalarında üretiyorlar.

Lumentum Holdings, Finisar ve Heptagon gibi şirketlerin artan talebi karşılaması bekleniyor. Ayrıca raporlarda yeni iPad’lerin arttırılmış gerçeklik sektörünü güçlendirmek için önemli bir adım olacağından bahsediliyor. Dolayısı ile benzer sensörleri, cihazların arka kameralarına entegre şekilde de görebiliriz.

Geçtiğimiz Kasım ayında ortaya çıkan bir raporda da olduğu gibi yeni nesil iPad Pro’da, Home tuşu bulunmayabilir.

Elbette tüm bu gelişmeler söylentiden ibaret. Ancak sızıntılarla güçleniyorlar ve genelde ürünlerin çıkış dönemlerine yakın olan bu tarihlerde bizi yanıltmıyorlar. Yeni iPad’lerin sadece TrueDepth ile farkı yakalamaya çalışması ne kadar başarılı olacak bilinmez. Bunun için sabretmek ve görmek gerekiyor.