iPhone X Plus'ın Render Görüntüleri Paylaşıldı!

iPhone X henüz piyasalara çıkmadan iPhone X Plus hakkında konuşmaya başladık. Yeni telefon, söylentileri doğrularsa böyle gözükecek.

Apple, uçtan uca ekran, yüz tanıma (Face ID), yükseltilmiş kameralar ve diğer özelliklerle birlikte donatılmış ilk OLED ekrana sahip telefonu iPhone X’u tek başına bırakmayacak gibi duruyor. iDrop News’ten gelen yeni bilgilere göre yakın gelecekte iPhone X’un Plus modeli olsa nasıl görüneceği yayınlandı.

5.8 inçlik ekranı ile oldukça büyük bir iPhone olan iPhone X’a kendisinden daha büyük bir abi geliyor olabilir. 6.4 inç boyutunda olması beklenen yeni iPhone X Plus hakkında resmi bir açıklama yok, ancak Apple’ın 2018 planlarında böyle bir telefonun olabileceği söyleniyor.

Apple’dan gelen bilgilere baktığımızda, 2018’de en az iki OLED iPhone’un duyurulması bekleniyor. Apple’ın OLED ekranları tedarik ettiği Samsung Display’den sızdırılan bilgilere göre, iPhone’lar için 5.85 inç ile 6.46 inçlik iki ekran üretiliyor.

OLED ekrana sahip iPhone X’un 999 dolarlık fiyattan başladığı düşünülürse, 6.4 inçlik boyuta sahip bir telefonun 1.300-1500 dolar aralığına ulaşacağını öngörebiliriz. Peki, sizce iPhone’ların bu kadar büyümesi doğru mu? Steve Jobs yaşıyor olsaydı iPhone’lar bu kadar büyük olabilir miydi? Yorumlarınızı bekliyorum