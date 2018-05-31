2018’de Hangi Şirketi Ne Kadar Telefon Sattığı Belli Oldu!

Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden Gartner, 2018 yılı ilk çeyreğinin akıllı telefon satış rakamlarını açıkladı. Sonuçlarda Samsung pazarın marka bazında lideriyken, Apple’ın yükseliş sürprizi vardı. Andorid ve iOS kullanım oranları da aynı araştırma kapsamında açıklandı.

Güney Kore devi Samsung, akıllı telefon sektöründe Android cephesinin en kıdemlisi olarak yoluna liderlik kanadından devam ediyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemde yapılan araştırmalarına göre Samsung’un satışlarında küçük bir miktar azalma gözlemlendi. Dünya çapındaki akıllı telefon satışları, 2017’nin son çeyreğinde tarihte ilk defa düşüş göstermişti. 2018’in ilk çeyreğinde ise %1.3’lük bir artık gözlemlendi.

Samsung, 2017 yılının ilk çeyreğinde 78.78 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirmişti. Bu yıl aynı dönemdeki satış miktarı 78.56 milyonda kaldı. Aynı zamanda pazar payı %20,8’den %20,5’e geriledi. Samsung’un Galaxy S9 modellerine rağmen düşü kaydetmesinin en büyük nedeni, Xiaomi ve Apple gibi öncü Çin merkezli şirketlerin yükselişi. Tüm bunlara rağmen Samsung, Apple ile arasına büyük bir fark koymayı başardı.

Apple, Samsung’un gerisinde kalmasına rağmen bir yılda %4’lük büyüme kaydetti. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 51.99 milyon iPhone satan Apple, bu yılın ilk çeyreğinde 54.06 milyon iPhone satmayı başardı. Aynı şekilde bu durum pazar payına da yansıdı ve %13.7’den %14.1’e yükseldi, böylece Samsung’un kaybettiği %0.3’lük pazar payından daha fazlasını kazandı. Yani Çinli şirketlerin de elinden bazı bölgelerde müşteri çalmayı başardı.

Apple’ın büyüme oranı ve hızı, ortalama olarak Samsung’un üç katı kadar pahalı cihazlar satmasından dolayı çok etkileyici.

Hemen aşağıda, yılın ilk çeyreğinde satılan cihazların hangi işletim sistemlerini kullandıklarını görüyorsunuz:

Rekabet konusunda Android, birden fazla üreticinin elinde olduğu için yine lider konumda. Hemen ardından da Apple iOS ile birlikte geliyor. Toplamda üretilen 383 milyondan fazla cihazın 329 milyonu Android bantlarından çıkmış durumda. Apple'ın iPhone üretim miktarı da iOS oranıyla açığa çıkıyor. Diğer işletim sistemine sahip cihazların 131 milyon adet üretildiğini görüyoruz. Bunlar içinde Nokia'nın Symbian'ı gibi düşük özelliklere sahip telefonlar da var. Bu telefonlar Asya'da hala yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Bir sonraki tabloda ise üreticilerin marka bazında sıralaması yer alıyor:

Listede Samsung ve Apple’ın ardından gelen Huawei, Xiaomi ve Oppo sırasıyla; %10.5, %7.4 ve %7.3’lük pazar paylarına sahipler. Bu rekabetteki en hızlı yükseliş ise Xiaomi’ye ait. Zira firma geçtiğimiz yıl %3.4 olan pazar payını %7.4’e kadar yükseltmeyi başardı. Bu yükseliş, yılın en hızlı yükselişi olarak kayıtlara geçti.

Listedeki ilk 5 şirketin toplam pazar payları ise %60’a denk geliyor. Geriye kalan kısım da irili ufaklı alternatif üreticilere ait.

2018’e fırtına gibi başlayan Xiaomi, Çin’in Apple’ı konumuna gelmiş durumda. Şirketin Android rekabetinde ikinci sırada olan Huawei’nin tahtını sallaması, sektörü kızıştıran bir diğer etmen.