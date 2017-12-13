2018’de iPhone X’dakine Benzer Çok Fazla Çentik Göreceğiz

iPhone X’da bulunan bir çentik, Çinli üreticiler üzerinde bir akım olacak gibi duruyor. 2018’de çentikli telefonları daha sık görecekmişiz gibi duruyor.

iPhone X’un çentik yapısı, bu sene çıkan amiral gemisinin en güzel özelliği değil. Hatta telefonun belki de eleştiri almasını sağlayan açık ara en önemli yeri. Buna rağmen eğer Apple gibi bir firmaysanız, diğer üreticiler sizlerin en kötü yanlarınızı bile alıp telefonlarına eklemek istiyorlar.

Her ne kadar kullanımı pek hoş olmasa da telefonun karakteristik özelliğini yansıtan çentikli ekran, çerçevesiz ekranların getirdiği bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Önceki yıllardan gördüğümüz bir şey varsa, o da Apple yeni bir tasarım değişikli yaptığında bu tasarıma odaklanacak pek çok Android firması var.

Apple’ın 5.7 inçlik iPhone X ekranının benzerini kendi telefonlarında kullanmak isteyen Android üreticileri, bunun için yakın zamanda yeni adımlar atacak gibi duruyor. Çerçevesiz ekran üreten LG G6, Samsung Galaxy S8 gibi telefonların aksine daha ince çerçeveleri benimseyip kamera, Face ID sensörleri gibi donanımları sunmak için çentik kullanan Apple, Android sektörünü de alevlendirmiş gibi duruyor.

Aslında Apple’ın sunduğu çentikli tasarım, Mayıs 2017’de bir Android cihazda karşımıza çıkmıştı. Hatırlarsınız, Essential Phone adı altında karşımıza çıkan telefonun ortasında kamera için ufak bir çentik vardı. Yine de üreticiler, çentik konusunda Apple’ın tasarımını benimseyecek gibi duruyorlar.

Çinli Üreticiler iPhone X’u Benimsediler

Engadget’in raporuna göre Çinli üreticilerden bazıları iPhone X’un çentiğini benimsemiş durumda. Hotway Symbol S3, bunun en büyük kanıtlarından biri. Telefonun üstünde yer alan çentik, her anlamda iPhone X’u andırıyor. Bir başka üretici Leagoo da iPhone X’u klonlamış gibi duruyor. Leagoo S9, hem ön hem de arka tasarım olarak iPhone X’u bir hayli fazla andırıyor.

Yukarıda saydığımız klonları bir kenara bırakırsak iPhone X’un ünüyle daha çok ön plana çıkan çentikli telefonlara bir göz atabiliriz. Örneğin Sharp, Asya’da piyasaya sunduğu telefonu Aquos S2’de Essential Phone’u andıran bir tasarımla çentikli bir telefon piyasaya sürdü. Sharp’ın dışında en iddialı çentikli telefonlar Huawei’den çıkacakmış gibi duruyor. Huawei, bir süredir kendi 3D yüz tanıma teknolojisi üzerinde çalışıyor. Huawei’nin alt markası Honor ile birlikte yürütülen projeler, 2018 yılında daha fazla karşımıza çıkacaktır.

Bunların dışında, ülkemiz dahil tüm dünyada çok sevilen Xiaomi’nin de çentikli bir telefonla çıkması bekleniyor. Essential Phone’un başlatamadığı akımı, iPhone X son derece sert bir biçimde başlatmış gibi duruyor. Peki, sizce telefonlarda çentik olması güzel mi, yoksa bu akımdan hemen vazgeçmek daha doğru olur mu? Yorumlarınızı bekliyorum.