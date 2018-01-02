2018’de kripto para piyasasını neler bekliyor? Öngördüğümüz şeyleri sizler için aktardık.

Kripto paraların altın çağı olarak nitelendirebileceğimiz 2017’yi geride bıraktık. Büyüme hızı bakımından adeta katlanarak artış gösteren kripto para piyasasını 2018’de ne gibi yenilikler bekliyor? Bugün sizlere 2018’de kripto para piyasasından beklenen 7 değişiklikten bahsedeceğim.

Dalgalanmalar Daha Ufak Olacaktır

2017’nin sonuna doğru Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para piyasasında çok ciddi dalgalanmalar oldu. Önce çok büyük bir hızla artış gösteren kripto para piyasası, daha sonrasında aynı şekilde düşüşe geçmişti. Bu olayı 2017’nin genelinde sürdüren kripto paraların 2018’de biraz daha düşük frekanslarda seyretmesi bekleniyor.

Kripto Para Yatırımcıları Büyük Bir Sınavla Karşı Karşıya

Kripto paralara olan ilgi, geçtiğimiz seneki gibi bu sene de sürecektir. Buna rağmen hangi kripto paraya talep olacak, hangileri batacak, hangileri daimi olacak, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Yatırımcıları bu konuda çok önemli bir süreç bekliyor.

Kripto Para Piyasasının Gizliliği Tartışılacak

Kripto para piyasası ile birlikte “mahremiyet”, bu senenin odak noktalarından olacak. Avrupa Birliği’nde alınan kararlar kripto paraların anonim kalmasında önemli rol oynayacak.

Merkezi Yapay Zeka Girişimleri Ortaya Çıkacak

Yapay zeka destekli ICO’ların 2018’de çok popüler olması bekleniyor. Pek çok alanda kullanılacak yapay zekalar, kripto dünyasının da yıldızı konumunda yer alacaklar.

Ethereum Standart Olacaktır

Bitcoin’in ardından en ünlü kripto paralar arasında yer alan Ethereum, 2018’de üzerine gelecek yeniliklerle birlikte bu başarısı gösterecektir. Önünde pek çok rakip olmasına rağmen 2018’de de başarısını sürdürmesi bekleniyor.

Daha Fazla Kripto Vadisi Göreceğiz

İsviçre’de bulunan kripto vadisinin dışında Umman ve Panama gibi ülkelerde de kripto vadilerinin kurulması bekleniyor. Pek çok ülke, ekonomilerinde sıçrama yaşamak için kripto para/blok zincirine yatırım yapmaya hazırlanıyorlar. Dubai, Singapur, Berlin ve adını bile duymadığımız pek çok şehirde bu tarz vadileri görebiliriz.

Dövizler Daha Fazla Para Birimine Destek Verecek

Ülkemiz dahil tüm dünya üzerindeki dövizler, daha çok kripto paraya destek verecek. Bu sayede, kripto para piyasasının genel borsası da artış gösterecek.