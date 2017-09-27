2018'de Motorlu Taşıtlar Vergisine %40 Zam Geliyor!

Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı basın açıklamasında, motorlu taşıtlar vergisine 2018 yılında %40 zam yapılacağını söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Orta Vadeli Program(OVP) basın toplantısında motorlu taşıtlar vergisinin 2018 yılında yüzde kırk oranında artacağını açıkladı. Ayrıca MTV hesaplanırken aracın vergisiz değerinin de dikkate alınacağını belirtti.

Bunun yanı sıra şans oyunları talihlilerinden alınan vergi de iki kat artıyor. %10 olan şans oyunları vergisi 2018’den itibaren %20’ye yükseliyor.

Kurumlar Vergisi, yüzde 20’den yüzde 22’ye yükselirken, kira gelirinde götürü gider oranı %25'ten %15'e iniyor.

Ayrıca artık sigara kağıdından da özel tüketim vergisi alınacak.