2018'de Nintendo Switch'in Yeni Dizaynı Gelecek mi?

Konsollarına yeni özellikler ekleyip çıkararak yeni modeller oluşturmayı seven Nintendo, Switch için de aynısını düşünüyor mu?

Birkaç gün önce Nintendo Switch birinci yılını kutladı ve Nintendo cephesi için hiç şüphesiz ki enfes bir yıl oldu. Tüm zamanların Playstation 2 ile birlikte en hızlı satan konsolu olmayı başaran Nintendo Switch, WiiU'nun başarısızlığından sonra, alıştığımız Nintendo kalitesini bize tekrardan göstermeyi başardı.

Bununla birlikte Switch'in ikinci yılı da en az ilk yıl kadar önemli; nitekim gedikli Nintendo fanlarının ilgisini fazlasıyla çeken ve bu kitle tarafından zaten satın alınmış olan Switch'in ikinci yıl hedefi diğer konsol sahiplerini de tarafına çekmek olacak. Bunu gösterir şekilde, Nintendo geçmişte hiç olmadığı kadar diğer konsollara çıkmış oyunları da bünyesine katma konusunda hevesli. Bununla birlikte gelen dedikodular, firmanın ilk yılını dolduran Switch için 2018 yılında herhangi bir dizayn veya donanım değişikliğine gitmeyeceği yönünde.

Elbette bu demek değil ki miyadı dolana kadar göreceğimiz tek Switch bu olacak. Firmanın farklı 3DS modelleri ile piyasada ne kadar büyük bir ilgi uyandırdığı aşikarken, günün birinde Switch için de farklı model veya modeller göreceğimizi düşünüyoruz. Ancak firmanın bu dönemdeki ilk hedefi konsolun satışlarını olabildiğince artırmak olacak. Bakalım önümüzdeki aylarda Nintendo bir sürpriz yaparak Switch için yeni bir model duyuracak mı?