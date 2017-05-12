2018'de Okyanuslardaki Çöplerin Kökünü Kazıyacak Buluş!

Günümüz sistemlerinden çok daha ucuz ve hızlı bir temizlik vadeden proje kullanıma hazır.

Dünyanın kaynaklarını hız kesmeden tüketen insanlık, uçsuz bucaksız suları bile kirletmeyi ve oradaki yaşam için tehdit oluşturmayı başarıyor. Bunun üzerine kendi açtığı yaraları kapatmak adına teknolojik gelişmeleri kullanmayı da çok iyi beceriyor.

Denizlerimizin kirliliği ile uğraşmayı kendine görev edinen Hollandalı vakıf Ocean Cleanup, geliştirdiği yeni teknolojiyle gözleri kamaştırdı. Çünkü bu sistem eskilerinden daha ucuz ve daha etkili. Greayt Pasific Garbage Patch olarak adlandırılan proje, 2018 yılı başında faliyete geçecek. Deniz yaşamını zehirleyen ve artık mikroskobik parçalara bölünmüş parçaları bile toplayan sistem, oldukça iddialı.

Vakfın kurucu başkanlığını yürüten Boyan Slat, ilk olarak okyanus tabanına çökmüş büyük plastik çöpleri yakalamayı öngörürken tasarım, daha küçük, daha dayanıklı atıkları da temizleyecek.

Eski sistemlerde kullanılan ve neredeyse 60 kilometrelik bir alan kaplayan temizleme sistemleri yerine bu proje, 500’er metrelik 50 küçük parçadan oluşacak.

Şu an kullanılan temizlik sistemi Slat’ın 10 yılda 320 milyon dolar giderle gerçekleştireceği hedefi neredeyse yarı yarıya bir zaman dilimine sığdıracak devrim niteliğindeki proje, maliyet açısından da oldukça karlı.