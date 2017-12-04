Önümüzdeki yıl tanıtılması planlanan iPhone SE 2'yi şimdiden pek çok kişi merakla beklemeye başladı bile. Peki iPhone SE 2'nin tasarımı hakkında bir fikriniz var mı? İşte beklenen iPhone SE 2 tasarımı.

Akıllı telefonların tasarımları ve kullanım amaçları değiştikçe ekran boyutları da paralel bir şekilde büyümeye başladı. Öyle ki Apple’ın amiral gemisi olan iPhone X dahi 5.8 inç ekran boyutlarına ulaşmış durumda.

Hal böyle olunca küçük ekranlı akıllı telefon isteyen tüketiciler için fazla seçenek kalmamış oluyor. Zira neredeyse ‘çerçevesiz’ ekranlı son model tüm amiral gemiler 6 inçe yakın ekran boyutlarına sahip.

Bu konuda Apple’ın tüketicilere sunacağı çözümün iPhone SE 2 olması bekleniyor. iPhone X tasarımını çok daha kompakt bir kasayla birleştirecek olan iPhone SE 2, 'akıllı telefon tek elle kullanılır' diyenler için ilaç gibi gelecek.

Diğer iPhone modellerine göre daha uygun fiyatlı olarak piyasaya çıkan iPhone SE, RAM kapasitesi ve özellikle ön kamerası ile tüketicileri hayal kırıklığına uğratmıştı. Apple, iPhone SE 2’de ise donanım konusunda biraz daha cömert davranıyor.

2GB RAM’e sahip olması beklenen iPhone SE 2, 32 ve 128GB depolama seçeneklerine sahip olacak. İlk modele göre çok daha büyük bir bataryaya sahip olacak cihaz, iPhone 7’nin başarılı ön ve arka kamerasını bulunduracak.

Peki tasarım? ‘Mini iPhone X’ diyebileceğimiz iPhone SE 2’nin konsept tasarımını aşağıdaki videoda inceleyebilirsiniz.