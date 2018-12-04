2018’de 4K Çözünürlüğü Hayatınızın Bir Parçası Yapın

Yıllardır süren görüntü teknolojileri araştırmaları, 2017 yılında mükemmel sonuçlar verdi ve 4K çözünürlük gittikçe yaygınlaştı. Fark sadece HDR’ın 4 katı olması değildi, renkler ve dinamik görüntülerle izlediğiniz her şeyin ambiyansı bir anda değişti. 2018’de izlediğiniz filmlerden ya da çeşitli içeriklerden daha çok keyif almak istiyorsanız, 4K’nın vakti geldi.

Artık telefonlarımızın kameraları bile 4K çözünürlüğünde videolar kaydediyor. Amiral gemilerindeki bu üst düzey kamera donanımı standart haline geldi. Youtube, Netflix, Amazon, iTunes ve daha nice içerik yayıncısı firma, 4K desteğini 2017 yılında sunmaya başladı. Ancak insanların çoğu çektikleri görüntülere ya da izlemek istedikleri içeriklere 4K çözünürlüğünde ulaşamıyorlar. Teknolojik devrim yarı yolda tıkanmışa benziyor.

Elbette her yeni teknoloji beraberinde de önemli bir geçiş dönemini getirir. İnsanların ona alışması ve ulaşılabilir olması için tercihlerin arasına girmelidir. Evinizdeki bilgisayar monitörlerinin ya da televizyonların bu işe uyum sağlamaları gerekiyor.

İleriye yönelik en basit görüntü devrimlerinden birisini sunan 4K, 1080p yani maksimum HDR’dan dört kat daha fazla piksel deneyimi yaşatıyor. İşin bu kısmı heyecan verici olsa da yeniklikler burada bitmiyor. Daha parlak veya daha koyu görüntüler gerçeğe çok yakın oldukları için size anı yaşatmak için geliyorlar. 4K desteği sunan televizyonlardaki parlaklık, bazen şaşkınlık verici düzeyde gerçek hayata yakın oluyor.

Geniş renk skalası, izlemek istediğiniz film, belgesel dizi ya da içeriklerin çok daha kaliteli vakit geçirmenize yardımcı olmasını sağlıyor.

Peki 4K’yı bu kadar cazip kılan en önemli şey nedir?

Yazının en başından beri aklınıza takılan sorunun cevabıdır: Fiyatlar. Her yeni teknoloji gibi standartlaşan bütün geçişler, üretici sayısının da artmasıyla fiyatlara olumlu olarak yansırlar. Artık sadece LG, Samsung gibi dev firmalardan değil onlarca farklı firmadan 4K çözünürlük desteği sunan ürünler bulmak mümkün. Diğer yandan önümüzdeki 12 ay boyunca fiyatlardaki düşüşü kendiniz de gözlemleyebileceksiniz.

Bu çıkarımı bir önceki görüntü teknolojileri devrimi olan OLED sistemlerinde görmek mümkün. Televizyonlarda başlayan geçiş dönemi artık OLED ekranlı telefonlara kadar yayıldılar. OLED ekranlar bize LCD görüntü kalitesinin çok üst düzeylerinde ve inanılmaz incelikte ürünler sundular. Gün geçtikçe fiyatları düştü ve üreticiler yaygınlaştırmaya başladı. Elbette OLED ekranlar hala LCD’lere kıyasla çok daha pahalı olsalar da önemli bir sıçramayı geride bıraktık.

Eğer televizyonunuzu değiştirmeyi planlıyorsanız ,akşamları ya da hafta sonları izlediğiniz film ya da dizilerin sizin için çok daha kaliteli vakitler sunmasını bekliyorsanız, bu geçişe ayak uydurmak için artık gecikmeyin.