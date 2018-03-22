Lüks saat tasarımcısı Hublot, ilk akıllı saatini Wear OS desteği ile birlikte tasarladı. Wear OS, eskiden Android Wear olarak bilinen akıllı saat işletim sistemiydi. Bu saatler, FIFA Dünya Kupası’nda görev yapacak hakemlerin bileklerinde olacak ve 1 Mayıs’tan itibaren sınırlı sayıda adetle satışa sunulacaklar.

Teknoloji geliştikçe spor müsabakalarında kullanılan yardımcı ekipmanlar da değişti. Futbol müsabakalarında görev yapan hakemlerin eli ayağı olan kol saatleri de bu değişime dahil.

Rusya’da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası müsabakalarında, yani futbol tarihinin en büyük turnuvasının yeni ayağında teknolojik devrimin izleri görülecek. Google’ın ürettiği işletim sistemi Android’in akıllı saatleri için tasarlanmış versiyonu olan Wear OS, hakemlerin bileklerinde, özel bir saatin içinde yer alacak.

Lüks saatler ürüten şirket Hublot, tarihinde ilk defa akıllı saat üreterek kendisi için de bir ilki başarmış oldu. Bu saatler hakemlere dağıtılacak. Fakat sonrasında 2018 adet olacak tüketici versiyonu da 1 Mayıs 2018 itibariyle satışa sunulacak.

Ucuz olmasını beklemeyin, zira bir tanesinin fiyatı tam 5 bin 200 dolar:

Titanyum gövdeye sahip olan saatin tamamı 13.9 milimetre kalınlığında ve kevlar tabaka ile korunuyor. Akıllı saatin varsayılan ekranı, geleneksel olarak görünen bir analog görüntüye sahip. Bu nedenle ilk bakışta gözünüze sıradan görünebilir.

Saati gerçekten farklı kılan şey, FIFA Dünya Kupası gibi müsabakaların gidişatlarıyla ilgili kullanıcılarını sürekli bilgilendiren bir işletim sistemine sahip olması. Wear OS ile çalışan saat, her müsabakadan 15 dakika önce kullanıcısını bilgilendirecek. Kırmızı ya da sarı kart görüldüğü zaman titreyecek. Bir gol olduğu anda da ekrana “GOAL” kelimesini yansıtarak titreyecek.

Maçlar oynandıkça saat ekranında o anki istatistikler sürekli gösterilecek. Saat kadranı skoru, kart sayısını, gol atanların isimlerini, oyuncu değişimlerini ve maşın kalan süresini gösterecek.

Hakemlerdeki versiyon ise elbette biraz daha değiştirilmiş bir şekilde olacak. Saha içinde hakemler, videolar dahil özel bilgilendirme sistemleriyle daha önce hiç görülmemiş avantajlara sahip olacaklar. Saat ekranından hakemler anlık tekrarları izleyebilecekler, topun gidiş yönünü bileklerinden takip edebilecekler.

Tüketici versiyonunun aşırı zengin futbol tutkunları tarafından satın alınacağını düşünürsek, saatin sadece hakemlere yönelik devrimsel özellikler sunduğunu söyleyebiliriz. Gene de satın almak isteyenler için 1 Mayıs 2018’den itibaren bulunacağını belirtelim.