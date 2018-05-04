2018'de Dünyanın En Çok İndirilen iOS Uygulaması

Tıpkı Android'de olduğu gibi Facebook ve YouTube gibi bilindik uygulamalar iOS'u da domine ederken, aradan sıyrılıp birinci sıraya yerleşen uygulama oldukça şaşırtıcı.

Her ne kadar zaman zaman, sosyal medya platformlarının ve YouTube gibi devasa bir video paylaşım platformunun popülaritesinin düştüğüne dair haberler görsek de, bu tip dalgalanmalar, bu çapta şirketlerin uygulamalarına olan rağbeti hiçbir şekilde etkilemiyor.

Bu bağlamda hazırladığımız güncel liste, muhtemelen son sırasına kadar sizleri hiçbir şekilde şaşırtmayacak. Ancak şu ana kadar belki de adını ilk kez duyacağınız bir uygulama, '2018'de en çok indirilen uygulamalar' litemizin ilk sırasında yer alıyor. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan, ilk beş uygulamanın üçüne Facebook'un sahip olduğu uygulama listemize geçelim.

5. Instagram

Dünyanın Facebook'tan sonra en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Instagram, App Store'da bugüne değin tam 31 milyon kez indirilmiş durumda.

4. Messenger

Facebook Messenger, listede 4. sırada ve 2018'in ilk çeyreğinde toplamda 31.3 milyon insan tarafından indirildi. Gelecek olan görsel güncelleme ile bu sayı fazlasıyla artacaktır.

3. WhatsApp

WhatsApp'tan bahsetmemize hiç mi hiç gerek yok. Muadillerine göre daha yenilikçi adımlar atmaya çalışan WhatsApp, 33.8 milyon kişi tarafından indirildi.

2. YouTube

Listemizin 2. sırasında, Google'ın sahibi olduğu dev video sitesi YouTube var. Uygulama şu ana dek 35.3 milyon indirilmeye ulaştı.

1. Tik Tok

Geldik listemizin en şaşırtıcı uygulamasına: Tik Tok. Geçtiğimiz yıl Musical.ly'yi tam 1 milyar dolar gibi bir ücret ödeyerek satın alan şirkete ait olan müzik videoları ve sosyal medya odaklı bu uygulama, 2018'in ilk aylarında adeta patlama yarattı.

Özellikle Çin ve uzak doğu pazarında adeta bir fenomene dönüşen bu uygulama en yakın rakibi olan YouTube'a tam 10 milyon indirme fark atarak, 45.8 milyon kez indirildi. App Store'daki oy ortalaması şu an 4.9/10 olan uygulamayı indirmek için hemen aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.