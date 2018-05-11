Torrent, çevrimiçi dünyanın en çok kullanılan dosya paylaşım yöntemlerinden biridir. Fakat torrentten en etkili şekilde faydalanmak için kullandığınız istemcinin verimliliği de son derece önemlidir.

Torrente can veren büyük torrent siteleri kapatıldıktan sonra bile torrent, internet kullanıcıları arasında en çok kullanılan dosya paylaşım yöntemlerinden biri olmaya devam ediyor. BitTorrent’in P2P dosya paylaşım protokolü, çevrimiçi ortamdaki en etkili dosya paylaşım ve indirme araçları arasındaki popülerliğini devam ettiriyor.

Bununla birlikte torrentleri en etkili şekilde kullanmak için kullandığınız torrent istemcisinin verimliliği çok önemlidir. Bu nedenle bu listemizde size en yüksek işlevsellik, hız ve özellik sunacak torrent istemcilerini sıraladık. Listemizde bulunmayan fakat tavsiye ettiğiniz torrent istemcilerini yorumlara yazabilirsiniz.

Öne çıkan özellikleri:

Kolay kullanım.

Basit ve temiz kullanıcı arayüzü.

Küçük dosya boyutu.

İndirmek ve kullanmak tamamen ücretsiz.

Öne çıkan özellikleri:

Açık kanaklı.

Reklam yok.

Medyaları indirirken oynatabilirsiniz.

Öne çıkan özellikleri:

Çapraz platform desteği var.

Medyaları indirirken oynatabilirsiniz.

Mobil uygulaması ile uzaktan kumanda edebilirsiniz.

Dahili anti-virüs koruması var.

Öne çıkan özellikleri:

Daha az kaynak kullanır.

Dahili olarak kullanışlı özellikleri vardır.

Reklamsız.

Öne çıkan özellikleri:

Çapraz platform desteği var.

Şifrelenmiş indirmeleri destekler.

Şifre koruması var.

Uzaktan kumanda edilebilir.

Proxy desteği ve indirme hızı sınırlandırma özelliği var.

Öne çıkan özellikleri:

Basit ve temizdir.

Çapraz platform desteği var.

Kullanıcı arayüzü gayet kullanışlı.

Öne çıkan özellikleri: