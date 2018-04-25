Hem donanım olarak hem de tasarım olarak rakiplerinin gerisinde kalan Hyundai i20, yeniden elden geçirilerek çok daha modern teknolojilere ve lüks bir görünüme kavuştu.

2014 yılından bu yana piyasada olan i20 modelinin artık bir güncellemeye ihtiyaç duyduğunu düşünen Hyundai, ana hatlarına dokunmadan çok daha modern ve lüks bir görünüm kazandırdığı 2018 Hyundai i20 modelini tanıttı. 5 kapılı hatch, 3 kapılı Coupe ve crossover tarzı Active versiyonları ile sürücülerle buluşacak olan yeni i20’nin dış görünümündeki en büyük değişiklikler, yeni ‘Cascading’ ön ızgara, yeniden elden geçirilen arka tampon ve tasarım çizgisi yenilenen stoplar.

Renk seçenekleri arttırılan araç, Tomato Red, Champion Blue ve Clean Slate olmak üzere üç yeni renk tonuna sahipken ayrıca tavan için de Phantom Black renk seçeneği bulunuyor. Güney Koreli otomotiv şirketi aracın dış görünümüne uyguladığı renk zenginleştirmesini iç mekana da taşıyarak araç sahibine konsolu, dikişleri ya da dekorasyonları mavi veya kırmızı tonlarında süsleme imkanı tanıyor.

Tasarımda ciddi bir makyaj çalışması yapan Hyundai, teknoloji tarafında ise daha geniş çaplı bir çalışma yürütmüş. 7 inçlik ekranında Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunan araç, ayrıca güvenlik kısmında da şeritten çıkma ikazı, şerit takip asistanı, ön çarpışma asistanı, sürücü dikkat uyarısı ve hatta otomatik yanan uzun farlar gibi opsiyonel özellikler sunuyor.

Motor konusunda ise sürücüleri özgür bırakan Hyundai, üç farklı araç tipi için de üç farklı motor seçeneği sunmuş durumda. 100 beygir güç üreten 1.0 litrelik T-GDI turbo benzinli motor 5 ileri manuel şanzımana sahipken, aynı motorun 120 beygirlik varyantı 6 ileri manuel şanzımana sahip. Ayrıca araçta 7 ileri DCT seçeneği de bulunuyor. Coupe ve Active paketlerinde 5 ileri şanzımanlı 1.2 litrelik motor ise 75 ve 84 beygir güç üretebiliyor. 100 beygirlik 1.4 MPI motor ise 6 ileri şanzımana sahip.

Yeni Hyundai i20’nin hangi tarihlerde piyasaya çıkacağı ya da fiyatının ne olacağı henüz açıklanmadı. Fakat önümüzdeki 2-3 aylık periyotta aracın otomobil mağazalarındaki yerini alması bekleniyor. İlerleyen süreçte sürücülerin ilgisini fazlasıyla çekmesi beklenen i20 N modelinin piyasaya sürülmesi de muhtemel.