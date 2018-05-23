Yeni Hyundai i20'nin donanım ve motor seçenekleri ile beraber Türkiye fiyatları da belli oldu. Yeni Hyundai i20'ye sahip olmak isteyenler 75.400 TL'den başlayan fiyatları gözden çıkaracaklar.

Güney Koreli otomotiv şirketi Hyundai’ın Türkiye’de üretilen modellerinden biri olan Hyundai i20’nin 2018 versiyonu için fiyat açıklandı. Eski versiyona göre dış görünüm ve iç mekanda ciddi makyaj değişikliğine giden araç, çok daha modern ve dinamik bir tasarıma kavuşmuş oldu.

Far ve stop tasarımlarını yeniden elden geçiren şirket, i20’nin çok daha sert, fakat modern bir tasarım çizgisine kavuşmasını sağladı. Tamponlarda bulunan ızgaraların tasarımına da bir el atan şirket, oval tasarım yerine daha köşeli bir tasarım tercih etmiş.

İç mekanda ise 7 inçlik yeni bir multimedya ekranı araç sahiplerini karşılıyor. Yeni multimedya ekranı ile birlikte ön konsol da tamamen yenilendi. Yeni Hyundai i20’nin bilgi-eğlence sisteminin Apple CarPlay ve Android Auto’yu desteklediğini de belirtelim.

Smart, Multimedya ve Safety olmak üzere üç farklı donanım paketi ile satışa sunulan yeni i20’nin 1.0, 1.2 ve 1.4 benzinli, 1.4 dizel olmak üzere dört farklı motor seçeneği bulunuyor. 2018 Hyundai i20’nin donanım ve motor seçeneklerine göre fiyatları ise şu şekilde: