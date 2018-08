2018’in Devamında ve 2019’da En Çok Beklenen 15 Oyun

2018 yılının son aylarıyla 2019 boyunca pek çok sağlam oyun piyasaya sürülecek. Bugün sizlere bu oyunları listeledik.

2018 yılı oyun sektörü için dolu dolu geçmeye devam ediyor. Son iki yıldır battle royale furyasının estiği oyun sektöründe pek çok yeni oyun çıkmaya hazırlanıyor. Bu oyunların bazıları 2018’in devamında karşımıza çıkacakken, bazıları için ise 2019’u beklemek gerekiyor. Bugün sizlere, 2018’in sonu ve 2019’da çıkmasını beklediğimiz birbirinden başarılı 15 oyunu listeleyeceğiz. Bu oyunlar, oyuncuları şimdiden heyecanlandırmayı başarıyor.

2019: Resident Evil 2 Remake

Bir dönemin efsane olmuş oyunlarından olan Resident Evil 2’nin yeniden yapılmış versiyonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Kült olmuş oyunu sağlam grafiklerle oynamak için biraz daha beklemek gerekiyor.

2018: Spider-Man

Bu zamana kadar çok fazla bekleneni veremeyen Örümcek Adam oyunu gördük, ancak Sony bu sefer sağlam bir iş yapmış gibi görünüyor. Muhteşem grafiklere sahip olan oyunun hikaye yönünden de oyuncuları tatmin etmesi bekleniyor. Oyun, önümüzdeki ay 7 Eylül’da PS4’e özel satışa sunulacak.

2018: Shadow of the Tomb Raider

En ünlü kadın oyun karakterlerinden Lara Croft’un maceraları devam ediyor. PC, PS4 ve Xbox One için çıkış yapacak oyun, 14 Eylül’de sevenleriyle buluşacak.

2019: Anthem

Mass Effect’in geliştirici ekibinden gelen Anthem, Andromeda ile hayal kırıklığına uğrayan oyuncuları kendine çekmeyi planlıyor. BioWare, Anthem’in yeni bir hit olacağını umuyor.

2019: Days Gone

Uzun süre önce tanıtılan ve PS4 oyuncularını heyecanlandıran oyunlardan biri olan Days Gone, zombi temasını sevenleri dram yüklü bir hikayeyle sunmayı planlıyor. Last of Us oyunu ile Sons of Anarchy dizisinin birleşmiş hali olan oyunda karpostallık görüntülerin çıkması bekleniyor.

2019: Tom Clancy’s The Division 2

Sevilen ilk oyunun bir devamı olan The Division 2, 15 Mart 2019’da PC, PS4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek. FPS türünü sevenlerin ilgisini şimdiden çeken oyun, bizlere kaosun bol olduğu bir evren sunuyor.

2018: Assassin’s Creed Odyssey

5 Ekim’de oyuncuların karşısına çıkan yeni Assassin’s Creed oyunu, ortaya çıkan videolara göre grafiksel anlamda büyük yenilikler sunuyor. Oyun; PC, PS4 ve Xbox One için çıkış yapacak.

2018: Battlefield V

Battlefield 1 ile büyük kitlelere hitap eden oyun, yeni oyunu ile 19 Ekim’de karşımıza çıkacak. Call of Duty’nin 2. Dünya Savaşı temasının ardından DICE’ın da 2. Dünya Savaşı’na odaklandığını görüyoruz. Oyun PC, PS4 ve Xbox One için çıkış yapacak.

2018: Red Dead Redemption 2

Rockstar Games’in uzun süredir beklenen oyunu, 26 Ekim’de bu hasrete son vererek PS4 ve Xbox One için çıkış yapacak. GTA V mekaniklerine de sahip olması beklenen oyunun ilerleyen dönemde PC için de çıkması bekleniyor.

2018: Hitman 2

İlk oyunu oyuncuların çok fazla dikkatini çekmese de oyun karakterleri arasında kendine her zaman sağlam bir yer edinen Hitman’in yeni oyunu PS4 ve Xbox One için önümüzdeki sene 13 Kasım’da çıkıyor.

2018: Fallout 76

RPG oyunlarının en iddialılarından biri olan Fallout 76, 14 Kasım’da PS4 ve Xbox One için çıkış yapıyor. Fallout 4’ün ardından grafik anlamında çok büyük gelişmeler olmasa da oyunun hikayesi ve mekanikleri oyuncuları cezbediyor.

2019: Gears of War 5

Şu sıralar Fortnite’a yönelmiş Epic Games’in oyunu Gears of War 5, FPS mekaniklerine sahip sağlam grafikleri ve kötü olmayan hikayesiyle oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

2018: Darksiders 3

27 Kasım’da oyuncuların karşısına çıkacak oyun, destansı grafikleri ile oyuncuların ilgisini çekiyor. PC, PS4 ve Xbox One için çıkacak Darksiders 3’ün büyük ilgi ile karşılanması bekleniyor.

2018: Super Smash Bros. Ultimate

Nintendo’nun boy gösterisi yaptığı oyun, 7 Aralık’ta Nintendo Switch’e çıkacak. Oyuncuların sevdikleri karakterleri oynayabilecekleri oyunda, Pokemon’dan Super Mario’ya kadar pek çok seriden karakter yer alıyor.

2019: Rage 2

Kıyamet sonrası evrenleri seviyorsanız Rage 2, eğlenceli grafikleri ve oynanışı ile çok güzel olacak gibi duruyor. Oyun hakkında henüz detaylı bilgiler yok, ancak bu ay düzenlenecek Gamescom 2018’de yeni bilgilerin çıkması bekleniyor