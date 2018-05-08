2018'in En Başarılı Android Uygulamaları Belli Oldu!

Google Play Awards 2018, Google çalışanları ve Android kullanıcıları ile birlikte dokuz farklı kategoride Android'in en iyi uygulamalarını belirledi.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da I/O 2018 konferansının hemen öncesinde Google Play Awards (Google Play Ödülleri) sahiplerini buluyor. İlk kez geçtiğimiz ayın sonlarında açıklanan 2018 Google Play Awards aday uygulama ve oyunları, Google çalışanları tarafından özenle seçilmişti.

Her uygulama kalite, performans, tasarım gibi konulara dikkat edilerek dokuz farklı kategoride değerlendirildi. Adaylar Google çalışanları tarafından seçilmiş olsa da, aday uygulamaların neredeyse hepsi Android kullanıcıları tarafından yüksek puanla değerlendirilmiş durumda. Ayrıca aday tüm uygulamalar, Nisan 2017’den bu yana büyük bir güncelleme almış durumda.

Google, uygulamaları belirlerken sağlık, erişilebilirlik ve sosyal etki gibi konulara odaklandığından bu yılki Google Play Awards’ta Wear OS ve TV kategorileri bulunmuyor. Fakat bir istisnada bulunan Google, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik için birleşik bir kategori açtı. Ayrıca şirket en iyi oyun ya da en iyi uygulama gibi bir ödül vermekten kaçındı.

En Fazla Dikkat Çeken ‘Mutluluk’ Uygulaması

Uygulamaların uyguladıkları stratejiler ve kullanıcılara sundukları etkileşimler ile onların hayatlarını ne seviyede iyileştirdiklerine bakılır.

En İyi Erişilebilirlik Deneyimi Sunan Uygulama

Uygulamalar ve oyunların yalnızca sıradan kişilere değil, engelli kişilere ve özel ihtiyaçları bulunan kişilere de nasıl hizmet verdiğine bakılır.

En Fazla Sosyal Etki Yaratan Uygulama

Uygulamalar ve oyunların sağlık, eğitim, kriz yönetimi gibi özel konularda dünyanın dört bir yanındaki topluluklarda ne kadar pozitif etki yaratmayı başarabildiklerine bakılır.

En Dikkat Çeken Bağımsız Uygulama

Herhangi bir büyük geliştirici tarafından kullanıma sunulmayan uygulamaların genel artistik tasarımları, oyunların mekanikleri ve genel kullanımları ele alınır.

Bir Topluluk Oluşturmayı Başaran En İyi Oyun

Oyunlar, yalnızca kullanıcılara haz vermekle kalmaz; ayrıca oyuncuları diğer oyuncularla da bir araya getirir ve bir topluluk oluşturmalarını sağlar. Bu kategoride de bunu en iyi oluşturan uygulamalar ele alınıyor.

En İyi Arttırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Deneyimi Sunan Uygulama

Geliştiriciler, artık ARCore veya Daydream UI kullanarak uygulamalarında son derece etkileyici sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik deneyimi sunabilmektedir. Bu kategori ise bu teknolojileri en iyi kullanan uygulamayı belirliyor.

Geniş Kitlelere Hitap Eden En Dikkat Çekici Uygulama

Uygulamaların gelişmekte olan pazarlar için performans optimizasyonlarından geçmesi, yerelleştirilmesi ve kültüre uygun hale gelmesi son derece önemlidir. Bu kategoride en geniş kitleye hitap etmeyi başaran uygulama ele alınıyor.

En Dikkat Çeken Girişim

Yeni geliştiriciler, organik bir şekilde uygulamalarını daha geniş kitlelere yayarken aynı zamanda da benzersiz bir deneyim sunmaya devam edebilirler. Bu kategori, yeni uygulaması ile dikkat çekmeyi başaran geliştiricileri ele alıyor.

En İyi Çıkış Yapan Uygulama

Bazı uygulamalar genel tasarımları, kullanıcı deneyimleri ve performansları ile diğer uygulamalara göre çok daha hızlı büyüyebilir. Bu kategori, diğer uygulamalardan sıyrılarak hızlı bir çıkış yapmayı başaran uygulamaları ele alıyor.