2018'in En Çok Beklenen 11 Teknolojik Cihazı

2017 yılı teknolojik cihazlar açısından inişli çıkışlı bir grafik çizdi diyebiliriz. Nokia 3310'ün geri dönüşü, iPhone 8 ve iPhone X'in piyasaya çıkışı, Elon Musk ve şirketinin devrimsel yeniliklerinin konuşulduğu bir sene geçti. Peki 2018'de karşılaşacağımız ürünler neler olacak?

Bu yazımızda, 2018'de çıkması yüksek olasılık taşıyan ve merakla beklenen 11 teknolojik cihaza kısa bir bakış atacağız. Ürünlerle ilgili kısa bilgilerin yanında, açıklanmışsa resmi fiyatını, eğer henüz açıklanmadıysa tahmini fiyatıyla alakalı da bilgilendirme sağlayacağız.

1. Magic Leap One AR

Şu ana dek yapılmış olan en güçlü ve kaliteli AR (Arttırılmış Gerçeklik) ürünü olacağı konusunda fazlasıyla iddialı duran Magic Leap One, aldığı 1.9 milyar dolarlık finansmanla oldukça sağlam geliyor. Fiyatı ile ilgili hiçbir bilgi yok ama 1.000 Dolar civarı olmasını bekliyoruz.

2. Red Hydrogen

Red markası, Better Call Soul ve Mr.Robot gibi önemli serilerin çekimleri için kamera sağlayan bir firma ve bu konuda üst seviyedeler. Firma 2018'in ilk çeyreğinde piyasaya süreceği yeni telefonu, Red Hydrogen ile mobil alanda adım atmaya hazırlanıyor. Telefonun titanyum versiyonu $1.595, aleminyüm versiyonu ise $1.115 etiketle piyasaya çıkacak.

3. Ataribox

Mario, Tsubasa, Tecmo World Soccer, Olimpiyat Yarışları ve daha niceleri... Çocukluğumuzun efsanesi olan Atari, 2018 yılı içerisinde yeni bir konsol ile geliyor. Atari'nin güncellenmiş hali olacak bu konsol Linux tabanlı olacak ve HDMI, SD ve USB girişleri de içerecek.

4. iPhone 8S, 8S Plus ve Belki de... X2

2018 yılında 8S ve 8S Plus'ın gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanında şirketin yeni jenerasyon bir telefon daha duyuracağını düşünüyoruz. Muhtemelen gelecek senenin Ekim ayında yapılacak lansmanla bu üç telefona dair duyurular gelecektir.

5. Apple iMac Pro

27" ekranı ve yepyeni işlemci ve grafik kartı ile tam bir performans canavarı olacak olan iMac Pro, geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılmıştı. Ürünün başlangıç fiyatı şu an için $4.999. Ürünün 2018'in ilk çeyreğinde satın alan kullanıcılara dağıtılmasını bekliyoruz.

6. Oculus Go

Geçtiğimiz hafta içerisinde, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg tarafından duyurulan ve telefon veya bilgisayara ihtiyaç duymadan VR deneyimi yaşatmayı planlayan cihaz 2018'in ilk döneminde, $199 etiketiyle piyasaya çıkacak. Cihaz, aplikasyon desteğini ise Gear VR'dan alacak.

7. Samsung Galaxy S9, S9 Plus ve Note 9

İşin açıkçası bu yılın sonlarına doğru duyurulmasını beklediğimiz bu 3 telefon, Samsung'un orta segment telefonlarını duyurması ile 2018'e sarktı. Ocak veya en geç Şubat ayında geleceğini tahmin ettiğimiz bu duyurular, muhtemelen Note 9 tarafından ekrana yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu sunacak.

8. Google Clips

Google'ın $249 etiket koyduğu ve 'çok yakında' piyasaya çıkacağı açıklanan bu şirin ve minik fotoğraf makinesi, zamanla sizi, hareketlerinizi ve gülmsemenizi tanır hale geliyor. Keza evinizde beslediğiniz hayvanı da tanıyıp fotoğrafını çekebiliyor. Cihaz çalışmak için ek bir telefona veya internet bağlantısına ihtiyaç duymayacak.

9. Apple HomePod

Amazon Echo'ya ve Google Home'a 2018 yılında Apple HomePod ile cevap vermeye hazırlanıyor Apple. $349 gibi bir fiyatla çıkması beklenen cihaz, entregre bir Siri barındıracak ve tüm Apple hizmetlerine erişim sağlayabileceksiniz.

10. Tesla Solar Panel

Tesla'nın Mayıs ayından beri ön siparişe açılan bu ürünü ise 2018 yılında evlerimizin çatısını solar panellerle donatmayı hedefliyor. Güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirecek olan bu sistem sayesinde çok büyük enerji ve para tasarrufu yapılmış olacak. Panellerin her biri şu an için $42 etiketle satılıyor.

11. Channel Master Stream+

Listemizdeki son ürün özellikle Amerika içerisinde merakla beklenen, Android TV'lere özel bir streaming cihazı. $99 etiketiyle, ön siparişlerde büyük ilgi gören ürün 4K ve HDR destekleyecek. Bir çok kanalın aplikasyonunu destekleyecek olan cihaz için henüz Netflix ve Amazon Prime desteği açıklanmadı.