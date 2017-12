2018’in En Çok Beklenen Oyunları

Önümüzdeki yıl bilgisayar ve konsol için çıkacak olan 11 oyunu sizler için listeledik.

Oyun piyasası düşünüldüğünde çok verimli geçen 2017 yılını geride bırakmamıza çok az kaldı. Buna karşılık 2018 yılında çıkacak oyunlar 2017’nin gölgesinde kalacak gibi duruyor. Ancak bunu söylemek için çok erken, sizler için 2018’in en çok beklenen 11 oyununu listeledik. Küçük bir not: Bu liste sadece 2018’de çıkması kesinleşmiş oyunları içeriyor.

ANTHEM (PC, PS4, XBOX ONE)

Teknoloji ve Dinozorların bir arada bulunduğu Anthem oyununun evreni gerçekten çok ilgi çekici. Bu geniş bilim kurgu evrenindeki görevlerinizi tek kisi veya çok oyunculu olarak tamamlayabilirsiniz.

JURASSIC WORLD EVOLUTION (PC, PS4, XBOX ONE)

Kendi tema parkınızı veya hayvanat bahçenizi inşa etmenize izin veren birçok oyun var, ancak bunlardan çok azı içerisine dinozorları koymanıza olanak tanıyor. Hayalinizdeki tema parkını kurarken, dinozorların kaçıp oyunu bir kabusa çevirmesine izin vermeyin.

SKULL & BONES (PC, PS4, XBOX ONE)

Büyük okyanuslarda yelken açmanıza olanak tanıyan Skull & Bones oyununda, korsanların yükselişine yardımcı olabilirsiniz. Ubisoft'ta geliştirildiği göz önüne alındığında, bu oyun büyük ses getirebilir.

SURVIVING MARS (PC, PS4, XBOX ONE)

İnsanlık Mars'a gitmemiz gerekip gerekmediğini tartışırken, Surviving Mars bizlere kırmızı gezegende neredeyse takılma şansını veriyor. Oyunda Marsı kolonileştirerek hayatta kalma mücadelesine ortak oluyoruz.

VAMPYR (PC, PS4, XBOX ONE)

Vampyr seçimlerinizin çok büyük önemi olduğu RPG tipi bir oyundur. Bir vampir olarak Londra sokaklarında dolaşırken, kimin ölüp, kimin yaşayacağına karar vereceksiniz.

SYSTEM SHOCK (PC, PS4, XBOX ONE)

1994 yılında yayınlanan oyunun, 2018’de güncellenerek tekrar karşımıza çıkacak olması büyük ilgi uyandırdı. System Shock oyununda, Doom serisinde olduğu gibi deney sonucu oluşan yaratıklara karşı savaşıyoruz.

RED DEAD REDEMPTION 2 (PC, PS4, XBOX ONE)

Rockstar Games’in yapımcılığını üstlendiği Red Dead Redemption şimdiden birçok kişinin ilgisini çekti. Oyunda vahşi batıda savaşarak kovboylara olan özlemimizi gideriyoruz.

METRO EXODUS (PC, PS4, XBOX ONE)

Metro Exodus, bir zamanlar Rusya olan sert ve çorak topraklarda bizlere kıyamet sonrası senaryosunu yaşatacak. Oyunda, öfkeli mutasyona uğramış canlıların yanı sıra elementlerle de uğraşmanız gerekecek.

THE LAST NIGHT (PC, XBOX ONE)

The Last Night, oyuncuların büyük sınıf ayrımı olan bir şehirde gezinmekte olduğu iki boyutlu bir macera oyunudur. Ayrıca oyun, görselleri ve sosyal medyadaki yorumlar sayesinde büyük ses getirdi.

FAR CRY 5 (PC, PS4, XBOX ONE)

Yıllardan beri seri haline gelen ve her zaman büyük ses getiren Far Cry, son yapımı ile kendisini biraz daha farklı bir konuma getirdi. Far Cry 5 günümüz Amerikasında geçiyor ve ırk çatışması gibi gerçek dünya sorunlarını gözler önüne seriyor.

CRACKDOWN 3 (PC, XBOX ONE)

Birçok kez ertelenen, Microsoft'un açık dünya mücadele oyunu gelecek yıl bizlerle olacak. Crackdown 3, oyuncuların tüm şehirleri yok etmesine izin vermek için bulut teknolojisini kullanan geniş bir çok oyunculu mod içerecek. First person olan oyunda rakiplerinizle savaşacaksınız.