2018 yılının en değerli otomobil markaları açıklandı. Mercedes büyük bir sıçrayış ile listenin birinci sırasına otururken Opel de en büyük düşüşü yaşayan şirket oldu.

Brand Finance, Auto & Tyres (Otomobil ve Lastik) 2018 raporunu yayınladı. Rapora göre Alman otomotiv devi Mercedes-Benz dünyanın en değerli otomobil markası konumuna yükselmiş durumda. Geçtiğimiz yıla göre %24’lük bir değer artışı yaşayan şirket, değerini 43.9 milyar dolara çıkarmayı başardı. Bu önemli değer artışındaki en önemli etken, şüphesiz ki şirketin otomobil satışlarının %9.9’luk artışla 2.3 milyon araca ulaşmış olması.

Raporda dikkat çeken bir başka detay ise geçtiğimiz yıl listenin birinci sırasında yer alan Toyota’nın %6’lık bir kayıp ile değerinin 43,7 milyar dolara düşmesi. Brand Finance’ın iddiasına göre Toyota’nın ana vatanındaki müşterileri odaklarını Toyota’nın orta karar araçlarından Mercedes’in premium araçlarına kaydırmış durumda. Hal böyle olunca da Mercedes büyük bir artışla 3. sıradan 1. sıraya sıçrama gerçekleştirdi.

Listenin üçüncü sırasında yer alan bir başka Alman devi BMW ise geçtiğimiz yıldan bu yana değerini %6 arttırarak 41,8 milyar dolara çıkarmayı başardı. Fakat bu artış, şirketin listedeki yerini korumasına yetmedi ve geçtiğimiz yıl 2. sırada yer alan şirket bu yıl kendine 3. sırada yer bulabildi. Listede ilk 10 sırayı tamamlayan diğer şirketler ise sırasıyla Volkswagen, Honda, Nissan, Porsche, Ford, Audi ve Chevrolet oldu.

2017-2018 yılları arasında en büyük değer artışı gerçekleştiren şirket Aston Martin oldu. Birleşik Krallık merkezli otomotiv devi, bir yılda değerini %268 arttırmayı başardı. Aston Martin’i değerini %211 arttıran BYD ve %124 arttıran Haval izledi. Yılın en büyük kaybedeni ise bir başka Alman markası Opel oldu. Şirket 2017-2018 yılları arasında %67 değer kaybı yaşayarak adeta eridi.