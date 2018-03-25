2018 Yılının En İyi 4 Akıllı Saati

Google’ın başlattığı giyilebilir teknolojiler akımında akıllı saatler bayrağı devraldı. Birçok kişinin dikkatini çeken bu saatlerden en iyi 4 tanesini sizler için derledik.

Zaman, insanlık tarihinin başından beri bizler için en önemli kavramlardan biridir. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte bireyler zaman gösterme özelliğinin yanında satlerden, akıllı olmasını da beklediler. Bu noktada da karşımıza, teknolojinin giyimle birleşmesi özelliği olarak, akıllı saatler çıktı. Bizler ise bugün içeriğimizde, sizler için 4 akıllı saati inceledik.

1. Genel olarak en iyi özelliklere sahip olan: LG Watch Sport

Geçtiğimiz Şubat ayının başında tanıtılan giyilebilir teknoloji ürünü, adından da anlaşılabileceği gibi sportif kullanıma odaklanan bir akıllı saat. Arkasında kalp hızı sensörü bulunan akıllı saat, sağlam ve biraz da kalın bir gövdeye sahip. Bu bağlamda sportif ürünlerden hoşlanan kullanıcılar, LG Watch Sport’tan memnun kalacaklar.

Saatin özelliklerinden bahsedecek olursak LC Watch Sport; 1.38 inç, 480x480 piksel çözünürlüklü P-OLED dokunmatik dairesel ekran özellikleri ile yuvarlak kol saati kullanmayı sevenlere hitap ediyor. Akıllı saat, yüksek hızlı işlemcisi ve 430mAh’lık büyük bataryası ile sizleri muhtemelen memnun edecektir. Fiyatına gelecek olursak, saate ortalama 259 dolarlık bir fiyat etiketi uygun görülmüş durumda. Fiyatı ucuz olmasa da, özelliklerine bakılırsa bu fiyatı hak eden bir ürün. Son olarak şunuda belirtmek isteriz ki, Watch Sport aktif yaşayan, sportif özelliklere fazlasıyla bağlı, bununla birlikte bir akıllı saatten beklentisi fazla olan kullanıcılara hitap ediyor. Satın almak ve daha fazla incelemek için bağlantıya tıklayabirsiniz.

2. İzlemeyi sevenler için: LG Watch Style

LG Watch Style, LG Watch Sport’a göre biraz daha sade ve kibar görünüme sahip bir akıllı saat olarak kullanıcılarını karşılıyor. Bunun ile birlikte Sport’a göre biraz daha sıradan bir yapısı var. Akıllı teknoloji ürünü, 1.2 inç ekranı ile 360x360 piksel çözünürlük desteğine sahip. Android Wear 2.0 kullanıcı arayüzü bu akıllı saatte, Watch Sport’ta olduğu kadar güzel görünmüyor. Bununla birlikte kalp hızı ölçer ve benzeri özellikler de Watch Style modelinde yer almıyor. Watch Sport’u anlatırken sportif özelliklere bağlı olduğunu belirtmiştik, Watch Style ise bir akıllı saatten daha çok şık bir akıllı saate sahip olmak isteyenlerin ilgisini çekecek bir ürün. Son olarak bu akıllı saatte rose gold’da dahil olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunduruyor. Satın almak ve daha fazla incelemek için bağlantıya tıklayabirsiniz.

3. En iyi boy alternatifi: Huawei Watch 2 Classic

Uzun süredir giyilebilir cihaz pazarında olan ve beğenilen ürünler çıkaran Huawei Watch 2 Classic özellikle toz ve su geçirmemesi ile kullanıcılarının beğenisini topluyor. Akıllı saat 1.2 inç ekran boyutuna ve 420 mAh’lık pil gücüne sahip. Huawei Watch 2 Classic akıllı saatin ekranı daima açıktır ve bu sayede ekranı açmak için bir düğmeye basmaya ihtiyaç duymazsınız ve ayrıca 3 gün süren pil ömrü sayesinde sık sık sarj etme endişesi taşımazsınız. 47 gram ağırlığa sahip olan giyilebilir teknoloji ürünü, 12.6 mm kalınlığa sahip olarak da kullanıcılarını karşılıyor.

Darbeye dayanıklı cama sahip olan akıllı saat, size kaç kalori yaktığınızı da gösterebilir. Huawei Watch 2 Classic; Wi-Fi, GPS, Müzik oynatımı, yer saptama (Eğer akıllı telefonunuzu yanlış bir yere koyarsanız onu bulmanıza imkan veren bir özelliğe sahip), bluetooth sürümü, adım izleme özelliği ve sosyal ağlara entegre olması ile sizlere akıllı telefonunuzu aratmayacak özellikler ve çok daha fazlası ile donatılmış durumda olduğunu görebilmekteyiz. Satın almak ve daha fazla incelemek için bağlantıya tıklayabirsiniz.

4. En iyi değerler: ASUS ZenWatch 3

Şimdi de Asus’un ilk daire şekilli akıllı saati Asus ZenWatch, incelenme için sahnede. Görünüm açısından bakıldığında, bu akıllı saat şüphesiz ki piyasadaki en iyi görünümlü akıllı saat olarak karşımıza çıkıyor. Diğer ZenWatch modelleriyle karşılaştırılan bu saatin yepyeni bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz.

ASUS ZenWatch 3, 400x400 piksel çözünürlüklü, 1.39 inç’lik bir AMOLED ekrana sahip. Paslanmaz Çelik 316L ile üretilen akıllı saat, en son mobil işleme olan Qualcomm’un dört çekirdekli Snapdragon Wear 2100 tarafından destekleniyor. Boyutlarını merak edecek olursanız eğer ZenWatch 3, 48 gram ağırlığında ve 45 mm çapında ve 10.8 mm kalınlığındadır.

ZenWatch 3, piyasadaki en dikkat çekici ve güzel akıllı kullanım cihazlarından biridir ve ASUS’un tasarım bölümündeki en yeni giyilebilir cihazları için bir adım öteye taşıdığı açıktır. ASUS saati üç farklı renkte sunuluyor ve burada göze çarpan renk ise Gunmetal rengi. Bu, metalin yanı sıra bakır ve kalay alaşımından yapılmış daha koyu bir metalik renktir. ZenWatch 3, görüntüsü ve özellikleri ile isteklerinizi fazlasıyla karşılayabilecek bir akıllı saat olarak karşınıza çıkıyor. Satın almak ve daha fazla incelemek için bağlantıya tıklayabirsiniz.

Şık görüntüleri ve bir dolu özellikleri ile akıllı saatler, neredeyse telefon ve tabletleri aratmıyor. Siz bu saatler hakkında ne düşünüyorsunuz? Aralarınızda kullandıklarınız veya favoriniz var mı?