2018'in En İyi Akıllı Ev Güvenlik Sistemleri

Teknolojinin gelişmesiyle ev güvenliği için birçok çözüm üretilmiş durumda. Biz de bunların içinden, evlerinizi daha güvenli hale getirecek güvenlik sistemlerinden sizler için uygun, orta ve pahalı olmak üzere 3 tanesini seçtik.

Teknolojiyle beraber gelişen şeylere ev güvenlik sistemlerini de ekleyebiliriz. Uzman şirketler tarafından verilen güvenlik hizmetine hala ihtiyaç duyulsa da birçok ev sahibi daha komplike güvenlik sistemi kurulumuna geçmektedir. Ev sahipleri kullanımı kolay ve daha da önemlisi, doğru ürünleri alarak kolaylıkla bir güvenlik sistemi sahibi olmayı tercih ediyorlar. Bu noktada doğru kurulum ile mükemmel sonuçlar elde edilse de, herhangi bir hatada sorumluluk da tamamen size ait. Doğru tasarlanmış ve test edilmiş bu ürünler, ihtiyacınız olan tüm güvenliği sağlayabilir.

Fortress Security

3 ürünün arasında en ucuzu olan Fortress Security, ev ve iş yerleri için güvenlik sistemi ile mükemmel bir başlangıç kiti sunuyor. Ürün hırsızlıkları, hareketi tespit etmek ve yetkilileri doğru şekilde uyarmak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Kit, çevre birimlerini kontrol eden ve izleyen bir merkezi panelden oluşur. Bir tehlike anında 6 numaraya kadar kaydedebileceğiniz telefonları uyarı için arayabilmekte. Ayrıca paket, yüksek sesli (130 desibel) alarm ve dış siren, sistemi kontrol etmek için üç anahtarlık, tam hareket sensörleri ve kapı/pencere kontakları içermekte. Ayrıca, asla gerçekleşmeyeceğini umduğumuz anlar için de bir panik butonu mevcut. Bu sistem, 120 volt bağlantıya gereksinim duyan (kendi bataryasına sahip) kablolu bir sistemdir. Amazon'dan 170 Dolar karşılığında satın alabileceğiniz bu kite buradan ulaşabilirsiniz.

SimpliSafe Kablosuz Ev Güvenliği

SimpliSafe hemen hemen her ev için harika bir kablosuz akıllı güvenlik sistemi sunuyor. Bir SimpliSafe sistemi, tüm sensörleri izleyen ve SimpliSafe'in servisine internette bağlı kalmanızı sağlayan bir baz istasyonu ile geliyor. Wi-Fi bağlantısının kopması durumunda hücresel yedeklemeyle bilgileri tutarak daha sonra aktarmaktadır. Tüm izleme ve kontrolün ana istasyon üzerinden yapılması harika bir şey, internet bağlantınız kopsa dahi sistem hala aktiftir. Öte yandan tüm sistemin kablosuz olması kurulumun hızlı ve ağrısız geçmesini sağlıyor. Sistemi, ek ücret karşılığında canlı görüntüleme kabiliyeti veya karbon monoksit/duman alarmları olan bir HD video kamera gibi ürünlerle tamamlayabilirsiniz. SimpliSafe uygulaması ile birlikte, evinizin güvende kalmasını sağlamak için neredeyse her şeyi takip edebilirsiniz. Tuş takımı, uzaktan kumanda ve iki sensör içeren paketini, 235 Dolar karşılığında buraya tıklayarak alabilirsiniz.

Nest Guard Güvenlik Paketi

Nest, mükemmel akıllı termostatları ile ünlü bir firmadır ancak şirket aynı zamanda birinci sınıf güvenlik ürünleri de üretmektedir. Nest Guard, sistemi etkisiz hale getirmek ve alarmları susturmak için bir tuş takımına sahiptir. Ayrıca bunu telefonunuzla da yapabilirsiniz. Nest Guard ürünleri kablosuzdur ve kameraları, Google Asistan'la entegre olur bu da onları ekstra akıllı yapar. Nest Guard ucuz bir seçenek değildir ancak kurulumu kolaydır, harika çalışır ve tamamen modülerdir. Ürünü 548 Dolar karşılığında almak isterseniz eğer buraya tıklayarak alabilirsiniz.

İnternette birçok sistem olmasına rağmen stabil çalışabilecek ve en güvenilir olanları sizler için sunduk. Siz de bütçenize göre sisteminizi seçerek kendi güvenliğinizi sağlamaya başlayabilirsiniz.