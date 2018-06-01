2018'in En İyi Aksiyon Filmlerinden Biri Geliyor: Peppermint

Daha önce Electra ve Nine Lives gibi filmlerden hatırladığımız Jennifer Garner'dan oldukça sağlam duran bir aksiyon/drama filmi geliyor.

Aslında Peppermint'i Punisher'ın başrolüne bir kadın karakterin oturtulmasıyla tanımlayabiliriz. Filmde, bir saldırıda hem kocasını hem de çocuğunu kaybettikten sonra komadan uyanan ve intikam ateşiyle yanıp tutuşan Jennifer Garner'ı izleyeceğiz. Garner, ailesini katledenlerin izini sürüp hepsini tek tek öldürmeyi planlıyor.

Özellikle Alias'taki performansıyla göz dolduran Garner, -henüz konuşmak için erken olsa da- aksiyon sahnelerinin hakkıdan gelmiş gibi görünüyor.

Yayınlanan fragmandan gördüğümüz kadarıyla şiddeti ve aksiyonu bol, gerilim unsurlarını da bünyesinde barındıran güzel bir filmle karşılaşacak gibiyiz. Filmin 7 Ekim'de vizyona girmesi bekleniyor.