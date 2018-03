2018'in En İyi Android Telefonları!

2018 yılının ilk çeyreğinde satışta olan telefonlar arasından, en iyilerini belirledik. Tüm detaylarıyla ele aldığımız telefonların lideri ise Google Pixel 2 XL.

2018 yılının ilk çeyreği içerisindeyiz ve her geçtiğimiz gün yeni bir telefon ortaya çıkıyor. Peki şu an satışta olanlar arasında en iyileri hangisi? Android telefonlar arasında yapacağımız bu kıyaslama, sizin için bir yol gösterici olabilir. Her anlamda en iyi, özellik bakımından en iyi ve pil ömrü bakımından en iyi olmak üzere üç farklı telefonu seçtik.

Her Anlamda En İyi: Google Pixel 2 / Pixel 2 XL

Google'ın Pixel 2 serisi cihazları, güçlü donanım ve yazılım uyumuyla öne çıkıyor. Çok fazla gösterişli olmayan bu iki modelin asıl hedefi, verimlilik. IP67 sertifikasına sahip olan telefonların tek donanımsal eksikliği ise kulaklık girişinin olmayışı. Google'ın faydalı uygulamalarıyla beraber gelen telefonlar, 3 yıllık güncelleme garantisiyle diğer tüm üreticilere taş çıkartıyor. Zaten Google tarafından üretilen telefonlar genellikle uzun süreli kullanım imkanıyla öne çıkıyor.

Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile Android dünyasının fotoğraf standartlarını değiştiriyor. Çok iyi fotoğraf ve video performansı sunan Pixel 2 serisi, en iyi donanım ve yazılımı, birinci sınıf kamera özellikleriyle birleştiriyor.

En İyi Özellikler: Samsung Galaxy S9 / S9 Plus

Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve S9 Plus, önceki modellerden çok farklı özellikler sunmuyor. Ancak tabii ki teknik özellikler bakımından günümüz koşullarını fazlasıyla karşılayan S9 serisi, en son teknolojiyi alışık olduğumuz güzel tasarımla birleştiriyor. Bir Android telefonda bulunabilecek en üst donanım özelliklerine sahip S9, bunlara ek olarak bazı dikkat çeken özellikler barındırıyor: Suya dayanıklılık, kablosuz şarj, SD kart girişi ve kulaklık girişi bunlardan birkaçı.

Kamera olarak tamamen yenilenen S9 serisi, muhteşem fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Tüm detayları gözler önüne seren kamera donanımı, S9 Plus'ta bulunan ikinci kamerayla bir tık daha iyi bir hâle geliyor. Zoom ve portre modu için iyileştirme sağlayan S9 Plus'ın telefoto kamerası, alanının en iyilerinden.

Pixel 2 kadar temiz ve sade bir kullanıcı arayüzüne sahip olmayan S9, çok iyi kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. Üst seviye bir telefondan beklenen her şeyi karşılayabilen yazılım, kesinlikle pişman etmeyecek seviyede.

En İyi Pil Ömrü: Huawei Mate 10 Pro

Halefi Mate 9'un aksine, amiral gemisi yarışında kendine iyi bir yer bulan Mate 10 Pro, metal ve camın beraber kullanıldığı kasasıyla görenleri büyülüyor. En üst seviye donanım özelliklerini, Leica imzalı çift kamerayla birleştiren Huawei Mate 10 Pro; gücünü ise Huawei'in kendi işlemcisi olan Kirin 970'ten alıyor. 4000 mAh'lik efsane bir batarya, güç tüketimi konusunda oldukça verimli bir işlemci ve 1080p ekranla birleşince, muhteşem bir pil ömrü sunuyor. İki günü rahat bir şekilde çıkaran Huawei Mate 10 Pro, günümüz telefonlarında özlediğimiz bir detayı bizlere tekrar sunmayı başarıyor. Huawei Mate 10 Pro'nun en büyük eksisi ise, EMUI arayüzü. Android Oreo ile beraber eskisinden daha iyi bir hâle gelse de EMUI, fonksiyonellikten biraz uzak.

Sonuç

Google'ın Pixel 2 ve Pixel 2 XL modelleri, iyi bir yazılım, mükemmel bir kamera, güçlü donanım ve 3 yıl güncelleme garantisiyle günümüzün en iyi telefonu olmayı başarıyor. Daha fazla özellik ve biraz daha iyi bir tasarım için ise gitmeniz gereken cihaz belli: Samsung Galaxy S9. Huawei'in Mate 10 Pro modeli ise yine çok iyi bir kamera, güçlü donanım ve muhteşem bir pil ömrüyle beklediğiniz her şeyi sunuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce günümüzün en iyi akıllı telefonu hangisi?