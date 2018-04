2018'in En İyi 'Büyük Ekranlı' Android Telefonları!

2018 yılının ilk çeyreğini geride bırakmış durumdayız. Bu dönemde alabileceğiniz en iyi büyük ekranlı telefonları derledik.

Geçen hafta paylaştığımız "2018'in En İyi Android Telefonları!" adlı haberimizin ardından, bu sefer de büyük ekranlı Android telefonları ele alıyoruz. Şimdiden belirtelim, listemizdeki telefonlar 2018'in ilk çeyreğinde satışta olan telefonları içeriyor.

Genel Anlamda En İyi: Google Pixel 2 XL

Önceki listemizin de birincisi olan Google Pixel 2 XL, sunduğu 6 inçlik 18:9 ekranıyla bu listemizde de birinciliği hak ediyor. Yazılım ve donanım uyumunu en üst seviyede deneyimleyebileceğiniz Google Pixel 2 XL, kamera özellikleri bakımından da en üst sıralarda yer alıyor. Üç yıl güncelleme garantisiyle Pixel 2 XL, alabileceğiniz en güncel telefonlardan.

En İyi Özellikler: Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung'un son amiral gemisi Galaxy S9 Plus, önceki modele göre büyük yenilikler sunmasa da donanımsal açıdan en iyi Android telefon. Galaxy S9'un aksine çift arka kamera ve çok daha büyük (6.2") bir ekranla gelen S9 Plus, teknik özellikler bakımından alabileceğiniz en iyi 'büyük ekranlı' telefon.

En İyi Pil Ömrü: Huawei Mate 10 Pro

4000 mAh'lik bataryası ve 1080p ekranıyla 2 gün pil ömrü sunan Mate 10 Pro, büyük ekranlı telefonlar arasında en uzun pil ömrü sunanlardan biri. Üst düzey özellikler ve Leica imzalı kamerasıyla en iyi akıllı telefon deneyimini vadeden Mate 10 Pro, iyi bir tercih olabilir.

En İyi Kalemli Telefon: Samsung Galaxy Note 8

'Stylus' denince akla ilk gelen Samsung'un Note serisi, 8. modeliyle üst düzey not alma ve çizim yapma imkanı sunuyor. Note 8, Galaxy S9 Plus ile kıyaslandığında biraz eski kalsa da, alabileceğiniz büyük ekranlı telefonlar arasında en iyilerden biri olmayı başarıyor. Daha iyi kamera ve donanım özellikleri sunan S9 Plus'ın sunmadığı bir şeyi, kalemi sunan Note 8 hâlâ iyi bir tercih.

Sonuca gelecek olursak, iş yine sizin kişisel tercih ve ihtiyaçlarınıza kalıyor. En iyi yazılım desteği ve güncel donanımı istiyorsanız Pixel 2 XL, daha ilginç özellikler ve güzel bir ekran istiyorsanız S9 Plus, çok iyi bir pil ömrü istiyorsanız da Mate 10 Pro sizin için doğru tercih olacaktır. Çok sık not alan ve kaleme ihtiyaç biriyseniz, Note 8'e de göz atabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce şu an alınabilecek büyük ekranlı telefonların lideri hangi model?