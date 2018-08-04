2018'in En İyi F/P Odaklı Üst Seviye Android Telefonları

Telefon fiyatlarının 8600 TL'yi bulduğu bu günlerde, çok daha uygun fiyatlı amiral gemisi cihazlara sahip olabilirsiniz. Bu cihazlar arasında fiyat/performans oranı en yüksek olduğunu düşündüklerimizi listeledik.

Dolar kurunun alıp başını gittiği şu günlerde, uygun fiyatlı bir amiral gemisi akıllı telefon arıyorsanız listemize göz atmanızda fayda var. Fiyat/Performans odaklı en iyi cihazları listeledik.

1. Honor 10

Huawei'nin gençlere yönelik markası Honor'un en yeni amiral gemisi Honor 10, amiral gemisi seviyesinde özellikleri nispeten uygun fiyata sunuyor. Huawei P20 Pro'da da kullanılan Kirin 970 yonga setinden gücünü alan Honor 10, ülkemizde 4 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğiyle satılıyor. 5.84 inçlik çentikli Full HD IPS ekranla gelen cihaz, kamera özellikleri bakımından da doyurucu özellikler sunsa da bir eksiği var: Kameralarda OIS bulunmuyor.

3400 mAh batarya ve Huawei'nin SuperCharge teknolojisi sayesinde çok hızlı şarj olabilen Honor 10, EMUI 8.1 arayüzü ve Android 8.1 Oreo sürümüyle geliyor. Huawei Türkiye Garantili olarak 2999 TL'ye alabileceğiniz Honor 10, bu fiyat aralığı için en mantıklı cihazlardan biri.

2. Xiaomi Mi 8

Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi Mi 8 ülkemizde henüz yeni satışa çıkıyor. Qualcomm'un Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan cihaz bugün alabileceğiniz en güçlü akıllı telefonlardan biri. 6.2 inçlik Super AMOLED ekranıyla göz dolduran Xiaomi Mi 8 kamera özellikleri bakımından da zirveye oynuyor. DxOMark'tan aldığı 99 puanla 5. sırada bulunan Xiaomi Mi 8'in kamerası kesinlikle çok iyi.

Ülkemize henüz giriş yapan Xiaomi Mi 8, şu an itibariyle bazı satıcılar tarafından 4000 TL'ye yakın fiyatlara satılıyor. Ancak üzülmeyin, o kadar para vermenize gerek yok. Hepsiburada üzerinden 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip olan modeli 3.099 TL'den ön sipariş verebilirsiniz.

3. Huawei Mate 10 Pro

Aslında 2017 yılının son aylarında piyasaya çıkan Mate 10 Pro, hala güncelliğini koruyan bir model. Yine Honor 10 ve P20 serisinde kullanılan Kirin 970 yonga setinden gücünü alan cihaz kamera özellikleriyle öne çıkıyor. Leica tarafından geliştirilen çift arka kamera ile mükemmel fotoğraflar sunan Mate 10 Pro, video tarafında ise yeteri kadar başarılı değil.

6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi bulunan Mate 10 Pro'nun en sevilen taraflarından biri ise 4000 mAh'lik bataryası. Bu batarya sayesinde 2 güne kadar kullanım sunabilen cihaz, Huawei SuperCharge teknolojisi sayesinde %0'dan %58'e 30 dakikada çıkabiliyor. 6 inçlik 18:9 OLED ekranıyla da pil tasarrufu sağlayan cihaz, Always On Display özelliğine de sahip. 3.419 TL'den Huawei Türkiye Garantili olarak alabileceğiniz Mate 10 Pro, hala en mantıklı seçeneklerden biri.

4. Asus Zenfone 5z

Asus'un en yeni amiral gemisi Zenfone 5z, günümüz trendlerini en başarılı şekilde yakalayan cihazlardan biri. Gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alan cihaz, kamera özellikleri bakımından da oldukça iddialı. Aslında Zenfone 5 ile birebir aynı özelliklere sahip olan cihaz işlemcisiyle öne çıkıyor. 3.299 TL ön sipariş fiyatıyla piyasaya çıkan Zenfone 5z'nin satış fiyatı ise 3.699 TL olarak belirlendi. Yine de internet üzerinde 3.499 TL'ye bulabilmek mümkün.

5. OnePlus 6

2018'in en iddialı cihazlarından biri olan OnePlus 6 ülkemize henüz yeni giriş yaptı. Gücünü yine Qualcomm'un Snapdragon 845 yonga setinden alan OnePlus 6, OxygenOS arayüzü sayesinde en hızlı Android deneyimini vadediyor. 6.2 inçlik çentikli Optic AMOLED ekrana sahip olan OnePlus 6 tasarımıyla göze çarpıyor. Diğer çentikli telefonlara göre daha özgün bir tasarımla karşımıza çıkan OnePlus 6, kamera özellikleri konusunda da çok iddialı.

6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip olan modeli bugün itibariyle ülkemizde 3.599 TL'ye, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olan model ise 3.999 TL'ye satılıyor. Biraz daha düşmesi durumunda alınabilir hale geleceğini düşünüyoruz.