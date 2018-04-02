Telefon alırken en çok dikkat ettiğimiz özellik çoğunlukla 'kamera özellikleri' oluyor ve tabi bir de fiyatı.

Siz de telefon alırken en çok telefonun 'kamerasının özelliklerine' dikkat edenlerden misiniz? Hangi telefon karanlıkta en iyi çekimi yapıyor, hangi telefon gün ışığında daha net çekimler yapabilir? Biz de bu tür meraklarınızı gidermek için fotoğraf çekmekteki 'en'leri sizin için derledik.

Genel Özellikleriyle En İyisi: Google Pixel 2 / 2 XL

Google'ın, Pixel 2 ve 2 XL modelinde inanılmaz bir kamera donanımı yok. Ancak "HDR +" özelliği sayesinde, her durumda harika fotoğraflar çekebiliyor. Fotoğrafı ayarlamak için birden fazla ayar yapamıyorsunuz, ancak bu Google'ın yazılımlarıyla alakalı bir durum. Zaten telefonun çektiği fotoğrafları gördüğünüzde, hiçbir şeyi düzeltmek istemeyebilirsiniz. Sadece çektiğiniz güzel fotoğrafların keyfini de çıkarabilirsiniz.

Piksel 2 ve 2 XL ile aynı zamanda çekimi en zor olan görüntüleri bile düzelten ve pürüzsüzleştiren bir video sabitleme özelliğine sahip. Ayrıca Galaxy S9 ve S9 +'la da Pixel 2 ve 2 XL'daki kamera deneyimini elde edersiniz.

Özellikleriyle En İyisi: Samsung Galaxy S9 +

Galaxy S9 +, bir çift arka kameraya sahip. Çeşitli ışıklandırmalarla mümkün olan en iyi çekimleri sağlamak için ayarlanabilen bir değiştirme aparatına da sahip. Gündüz saatlerinde GS9 +, net bir doygunlukla keskin ve doğru fotoğraflar çekiyor ancak HDR tekniğiyle çekilen fotoğraflarda çok da iyi bir performans sergilemiyor.

Galaxy S9 +, özellikle düşük ışık koşullarında çekilen fotoğraflar için mükemmel bir cihaz. Ancak Galaxy S9 + da Pixel 2 ve 2 XL gibi çok da iyi donanımlara sahip değil ve Google'ın telefonlarında bulunan şaşırtıcı renk ve dinamik aralığına sahip değil.

En İyi 2. Kamera Özelliklerine Sahip: Huawei Mate 10 Pro

Huawei, her zaman mükemmel kameralarıyla bilinmemekle birlikte, amiral gemisi telefonları son zamanlarda kalite konusunda büyük adımlar attı. Mate 10 Pro'nun çift arka kamerası ve telefon içi işlemcisiyle mükemmel bir genel kalite ile eşleşiyor.

Ana kamerası 16MP f / 1.6 özelliklerine sahip olan Huawei Mate 10 Pro, gün ışığında ve düşük ışık seviyesinde neredeyse mükemmel fotoğraflar çekebilir. İkincil kamera 20MP monokroma sahip bir kameradır, yani diğer telefonlara uygulamak zorunda kalacağınız filtreli fotoğraflardan, çok daha iyi harika siyah-beyaz fotoğraflar çekebilirsiniz. Huawei'nin video modu diğer telefonlarla rekabet edecek kadar iyi değil. Ancak, Mate 10 Pro bu eksikliklere rağmen genel olarak çok iyi bir telefon.

Google Pixel 2 XL'den Bile İyi: Huawei 20 Pro

Kamera konusunda oldukça iddialı bir isim olan Huawei 20 Pro, özellikle gece çekimleri konusunda epey başarılı. Kameranın deklanşörünü 4 saniye boyunca açık tutabilen cihaz farklı görüntüler yakalayıp, en iyi şekilde birleştirerek bize sunuyor ve gece çekimlerinde Pixel 2 XL'a ciddi bir fark atıyor. P20 Pro, açık havalarda da gayet iyi bir doygunluğu ve açık bir gökyüzünü bizlere sunuyor.

Peki, siz bu cihazların görüntü özelliklerinden hangisini daha çok beğendiniz? Lütfen, yorumlarınızı bizlerle paylaşın.