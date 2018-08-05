2018'in En İyi Windows 10 Uygulamaları

2018 yılının Microsoft Store'da yer alan en iyi Windows 10 uygulamalarını derledik.

Microsoft'un Windows 10 cihazlar için geliştirdiği uygulama mağazası Microsoft Store, binlerce uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Peki bu uygulamalardan hangisi en iyileri? İşte bu sorunun cevabını vermek üzere hazırladığımız liste, yeni bir Windows 10 bilgisayar aldığınızda veya sıfırdan kurulum yaptığınızda; ilk olarak yüklemeniz gereken uygulamaları içeriyor.

Adobe tarafından geliştirilen Photoshop'un basitleştirilmiş versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz Photoshop Express, dokunmatik ekran uyumluluğu sayesinde birkaç küçük dokunuşla fotoğraflarınıza çeşitli optimizasyonlar yapmanıza olanak sağlıyor.

Instagram filtrelerine benzer birtakım fotoğraf filtreleri barındıran Photoshop Express, aynı zamanda yüz güzelleştirme gibi farklı seçenekler de sunuyor. Fotoğraflarınız için gayet yeterli düzenleme seçenekleri sunan Photoshop Express, Microsoft Store'da ücretsiz olarak indirilebilir durumda.

Açık kaynaklı medya oynatıcısı VLC, tüm Microsoft cihazlarıyla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bilgisayar, mobil cihazlar, Xbox ve hatta HoloLens ile uyumlu olan VLC, birçok medya türünü destekliyor. Bu sayede herhangi bir medya türünü oynatmak için cihazınıza herhangi bir eklenti yüklemenize gerek kalmıyor.

İşlerinizi planlamanın en iyi yollarından biri şüphesiz bu tip uygulamalardan faydalanmaktır. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Microsoft To-Do, yapmanız gereken işleri bitiş tarihleriyle beraber gösteriyor.

Mobil cihazınızdan fotoğraf düzenleme işleriyle uğraşan biriyseniz, Polarr uygulamasını duymuş olmanız olası. Windows 10 için de geliştirilen bu uygulama, Express ve Pro olmak üzere iki farklı kullanım seçeneği sunuyor. Uygulamanın her iki sürümü de dokunmatik ekran ve mouse kullanımıyla uyumlu. Ücretsiz sürümü de oldukça kullanışlı olan Polarr, maalesef bazı eklenti ve özelleştirmeleri sadece ücretli versiyonda kullanıma sunuyor.

Not alma konusunda en popüler uygulamalardan biri olan Evernote, Microsoft OneNote'un doğrudan rakibi. Ancak daha fazla platforma destek vermesi Evernote'u bir adım öne taşıyor. Oldukça cömert bir saklama alanı sunan Evernote, not alma konusundaki tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

Üçüncü parti ücretsiz Office programlarının Microsoft Store'da yer almasının önünü kesen Microsoft, bu hamleyi Office 365 aboneliklerini ön plana çıkarmak için yapmış olabilir. Neyse ki yine Microsoft tarafından geliştirilen Office Online, bu konuda yardımımıza koşuyor. Google Docs'tan daha az bilinse de Office Online, tüm Microsoft dosya formatlarını destekliyor. Dosyaları OneDrive üzerine kaydeden Office Online, bu dosyalara tekrar erişmek için internet erişimine ihtiyaç duyuyor.

Aslında ayrı bir uygulama olarak sayamayacağımız Office Online, indirdiğiniz takdirde Microsoft Edge eklentisi gibi çalışıyor. Tüm işlemler için internet erişimine ihtiyaç duyması kulağa hoş gelmese de denemekte fayda var.