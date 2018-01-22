2018'de Şu Ana Kadar Tanıtılmış En İyi Konsept Otomobiller!

CES 2018 ve Detroit Otomobil Fuarı, piyasaya sürülecek otomobiller kadar geleceği yansıtan konsept otomobillere de ev sahipliği yaptı. İşte 2018'in ilk üç haftasında tanıtılan en iyi konspet otomobiller.

Las Vegas’taki Tüketici Elektroniği Fuarı ve Detroit Otomobil Fuarı’nı geride bırakırken iki fuarda da pek çok konsept otomobil görme şansı elde ettik. Konsept otomobiller çoğu zaman seri üretime geçmezler, fakat otomobillerin geleceği hakkında tüketicilere önemli ipuçları sağlarlar.

Şimdiden biliyoruz ki geleceğin otomobilleri elektrikli ve otonom olacaklar. Fakat bundan fazlası da var; tasarım, konfor ve yapay zeka… İşte CES 2018 ve Detroit Otomobil Fuar’ında gösterilen en ilgi çekici konsept otomobiller.

1- Byton tam elektrikli SUV

2- Infiniti Q Inspiration

3- Lexus LF-1 Limitless

4- Kia Niro EV

5- Nissan IMx

6- Nissan Xmotion

7- Toyota e-Palette

8- GAC Enverge