Apple, genel merkezini 5 milyar dolara inşa ettiği Apple Park'a taşımaya başladı bile. Duncan Sinfield, neredeyse tamamlanmış olan Apple Park'ın son halinin görüntülerini YouTube kanalında paylaştı.

Apple Park ya da diğer adı ile Apple Campus 2 neredeyse tamamlanmak üzere. Bir drone sanatçısı olan Duncan Sinfield, 2018 yılının ilk Apple park videosunu yayınladı. Video, Apple’ın yeni genel merkezini detaylı bir şekilde gösteriyor.

Sinfield’ın videosu büyük ölçüde Apple Park’ın peyzajına yoğunlaşıyor. Apple Park’ın bir ormanın ortasına düşmüş dev bir otomobil lastiği gibi durduğunu düşünürsek ‘park’ adını gerçekten hak ettiğini söyleyebiliriz.

Videoda ayrıca iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X tanıtımlarının yapıldığı Steve Jobs Tiyatrosu ve Apple Park Ziyaretçi Merkezi de gösteriliyor. 5 Milyar dolar (18.5 Milyar TL) maliyetle inşa edilen Apple Park, Apple çalışanlarına gerçekten her türlü imkanı sağlayacak.

Apple Park’ın inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Geriye sadece peyzaj işlemleri ve birkaç küçük yapısal işlem kaldı. Apple çalışanları çoktan Apple Park’a taşınmaya başladı bile, fakat şirketin açıklamasına göre taşınma işlemlerinin tamamlanması 6 ay kadar sürecek.