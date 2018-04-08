2018’in İlk Çeyreğinde Çıkan Ve Çok Sevilen 15 Telefon

Telefon sektörü hızla gelişse ve yeni telefon modelleri türese de, takdir edersiniz ki hepsi ilgi görmüyor. Bu bağlamda sizler için 2018’in başlarında çıkan en çok sevilen 15 telefonu listeledik. Bakalım aralarında sizinde favori telefonlarınız var mı?

Teknolojinin ilerlemesi muhtemelen en çok telefon sektörüne yarıyor. Büyük açılışlar ile yeni telefonlarını tanıtan firmalar, her zaman istedikleri ilgi ve beğeniyi alamayabiliyorlar. Ancak bazıları var ki, adeta alıp başını gidiyor. Bu bağlamda kullanıcılar arasında yapılan bir anket sonucu en çok beğenilen 15 telefonu listeledik. Gelin bu telefonları birlikte inceleyelim. 15. Nokia 8110 4G Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 14. Asus Zenfone 5z ZS620KL Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 13. Sony Xperia XA2 Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 12. Sony Xperia XZ2 Compact Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 11. Sony Xperia XA2 Ultra Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 10. Xiaomi Mi Mix 2s Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 9. Nokia 8 Sirocco Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 8. Huawei P20 Pro Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 7. Sony Xperia XZ2 Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 6. Nokia 6 (2018) Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 5. Xiaomi Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus) Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 4. Samsung Galaxy S9 Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 3. Nokia 7 plus Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 2. Samsung Galaxy S9+ Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. 1. Xiaomi Redmi Note 5 Pro Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Kullanıcıların ankete katılarak belirlediği bu telefonlar hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce sıralama daha farklı olabilir miydi yoksa gayet isabetli kararlar mı?

Kaynak : https://www.gsmarena.com/top_15_fan_favorite_phones_of_q1-news-30415.php

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