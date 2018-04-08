2018’in İlk Çeyreğinde Çıkan Ve Çok Sevilen 15 Telefon

Teknolojinin ilerlemesi muhtemelen en çok telefon sektörüne yarıyor. Büyük açılışlar ile yeni telefonlarını tanıtan firmalar, her zaman istedikleri ilgi ve beğeniyi alamayabiliyorlar. Ancak bazıları var ki, adeta alıp başını gidiyor. Bu bağlamda kullanıcılar arasında yapılan bir anket sonucu en çok beğenilen 15 telefonu listeledik. Gelin bu telefonları birlikte inceleyelim.
15. Nokia 8110 4G
Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
14. Asus Zenfone 5z ZS620KL
Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
13. Sony Xperia XA2
Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
12. Sony Xperia XZ2 Compact
Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
11. Sony Xperia XA2 Ultra
Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
10. Xiaomi Mi Mix 2s
Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
9. Nokia 8 Sirocco
Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
8. Huawei P20 Pro
Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
7. Sony Xperia XZ2
Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
6. Nokia 6 (2018)
Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
5. Xiaomi Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus)
Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
4. Samsung Galaxy S9
Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
3. Nokia 7 plus
Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
2. Samsung Galaxy S9+
Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
1. Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Kullanıcıların ankete katılarak belirlediği bu telefonlar hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce sıralama daha farklı olabilir miydi yoksa gayet isabetli kararlar mı?