  • 2018’in İlk Çeyreğinde Çıkan Ve Çok Sevilen 15 Telefon

2018’in İlk Çeyreğinde Çıkan Ve Çok Sevilen 15 Telefon Modeli

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Telefon sektörü hızla gelişse ve yeni telefon modelleri türese de, takdir edersiniz ki hepsi ilgi görmüyor. Bu bağlamda sizler için 2018’in başlarında çıkan en çok sevilen 15 telefonu listeledik. Bakalım aralarında sizinde favori telefonlarınız var mı?

Teknolojinin ilerlemesi muhtemelen en çok telefon sektörüne yarıyor. Büyük açılışlar ile yeni telefonlarını tanıtan firmalar, her zaman istedikleri ilgi ve beğeniyi alamayabiliyorlar. Ancak bazıları var ki, adeta alıp başını gidiyor. Bu bağlamda kullanıcılar arasında yapılan bir anket sonucu en çok beğenilen 15 telefonu listeledik. Gelin bu telefonları birlikte inceleyelim.

15. Nokia 8110 4G

Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

14. Asus Zenfone 5z ZS620KL

Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

13. Sony Xperia XA2

Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

12. Sony Xperia XZ2 Compact

Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

11. Sony Xperia XA2 Ultra

Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

10. Xiaomi Mi Mix 2s

Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

9. Nokia 8 Sirocco

Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

8. Huawei P20 Pro

Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

7. Sony Xperia XZ2

Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

6. Nokia 6 (2018)

Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

5. Xiaomi Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus)

Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

4. Samsung Galaxy S9

Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

3. Nokia 7 plus

Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

2. Samsung Galaxy S9+

Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

1. Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Özelliklerini incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Kullanıcıların ankete katılarak belirlediği bu telefonlar hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce sıralama daha farklı olabilir miydi yoksa gayet isabetli kararlar mı?

Kaynak : https://www.gsmarena.com/top_15_fan_favorite_phones_of_q1-news-30415.php
Etiketler: samsung, nokia, xiaomi
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