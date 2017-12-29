2018'in İlk Süper Ay'ı Yılbaşı Günü Görünecek

Yılbaşı gününde gökyüzünde patlayan havai fişeklere bakabilirsiniz ya da evde oturup televizyonda zap da yapabilirsiniz. Bu durumun tercihi size kalmış ancak, yılbaşı gecesi sizi bir Süper Ay'ın beklediğini bilmeniz gerekiyor.

Yeni yılın ilk gününde Ay ile Dünya arasındaki mesafenin 356.565 kilometreye düşmesi sebebiyle görülecek olan Süper Ay, muhteşem bir görsel şölen sunacak. Süper Ay normal Ay'dan %7 ila %14 arasında daha parlak olacak. Bunun yanı sıra yine normal Ay'dan daha büyük bir görüntüsü olacak. Diğer yandan Dünya'nın elips hareketi dolayısıyla gecenin her saatide farklı bir noktada ve farklı bir boyutta gözlenebilir.

31 Ocak gecesi ile 2 Ocak gecesi gözlenecek olan Süper Ay, gökyüzünün açık olduğu her yerden rahatlıkla izlenebilecek. Bildiğiniz gibi her farklı kültürde doğa cisimlerine farklı adlar verilir. Yılın ilk dolunayı da kurtların ulumasından dolayı kurt ayı olarak nitelendiriliyor.

Diğer yandan 2 buçuk yılda görülen bu dolunaya mavi ay da deniliyor. Türkiye'de de saat 18.00'dan sonra gözle görülebilecek olan Süper Ay ufukta olduğunda daha net bir şekilde ihtişamını bize gösterecek.