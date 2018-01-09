Google'da Ürün Yöneticisi olarak görev yapan Amit Fulay, 7.5 senelik işini geride bırakarak Facebook'a geçiş yaptığını duyurdu.

2010 yılından beri Google’da ürün yöneticisi olarak görev yapan Amit Fulay, Google’daki işini bırakıp şirketin ezeli rakiplerinden biri olan Facebook’a geçiş yaptı. Son olarak gerçek zamanlı iletişim için ürün müdürü olarak görev yapan Fulay, Google’ın Allo, Duo ve WebRtc projelerinin başındaki isimdi. Twitter’dan yaptığı açıklamayla önce Google’daki işinden ayrıldığını açıklayan Fulay, bu açıklamanın ardından başka bir tweet’le Facebook’ta çalışmaya başladığını duyurdu.

"Son 7.5 yılda Google’da inanılmaz şeyler yaptık. Allo, Duo ve Hangouts’u oluşturmak bir ayrıcalıktı. Yolculuğu özel yapan inanılmaz takım arkadaşlarımı sonsuza dek seveceğim."

"Bugün benim Facebook’taki ilk günüm - Bu kadar çok kullanıcıya hizmet etme fırsatı bulduğum için heyecanlıyım."

Fulay bu açıklamayı yapmış olmasının dışında, şu anda Linkedln hesabında Facebook’ta çalışmaya başladığını açıklamadı. Bu yüzden ünlü yöneticinin Facebook’ta hangi işle uğraşacağı şu an için kesil değil. Tahminlere göre Facebook’un mesajlaşma projelerinden sorumlu olacak, ancak bunun kesinliği olmadığı için şu anda söylentiden ibaret.

Fulay’ın Google’dan ayrılması, Duo ve Allo gibi uygulamaları lidersiz bıraktı. Şirketin, bu projeler için hangi ismi seçeceği şu anda bilinmiyor. Özellikle Duo, son dönemde güzel başarılara imza atmaya başladı.