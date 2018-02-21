2018'in Mart Ayında Piyasaya Çıkacak Muhteşem Oyunlar

2018 yılı uzun süredir beklenen God of War, Red Dead Redemption ve FarCry gibi serilerin yeni oyunlarına ev sahipliği yaparak oldukça sağlam bir oyunculuk yılı olacağını göstermişti. Uzun vadede göreceğimiz oyunlar bir kenara, bugün sizler için önümüzdeki ay içerisinde piyasaya çıkacak olan bütün oyunları irdeleyeceğiz.
Listeye göz attığınızda 16 Mart'ta piyasaya Ubisoft'un ilki pek de beğenilmeyen (bu arada 2 ay boyunca aralıksız oynamıştım bence acımasızca eleştirilmişti.) The Crew'in ikinci oyunu geliyor. 20 Mart'ta ise iki sağlam oyun aynı gün çıkıyor. Bunlardan ilki Xbox One'da beta süreci oldukça verimli geçen çok oyunculu korsan deneyimli Sea of Thieves ve ünlü anime serisi Attack on Titan'ın ikinci oyunu piyasaya çıkıyor.
Gelecek ayın son günlerinde ise Far Cry serisinin son oyunu Far Cry 5 bizlerle birlikte olacak. Sizler de listede yer alan oyunlardan hangilerini merakla beklediğinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.
Mart 2018'de Oyun Dünyası
- Bravo Team (PSVR) – Mart 6
- Final Fantasy XV: Royal Edition (PS4, Xbox One, PC) – Mart 6
- Frantics (PS4) – Mart 6
- Scribblenauts Showdown (Switch, PS4, Xbox One) – Mart 6
- Devil May Cry HD Collection (PS4, Xbox One, PC) – Mart 13
- Golem (PSVR) – Mart 13
- Kirby Star Allies (Switch) – Mart 16
- Assassin's Creed Rogue: Remastered (PS4, Xbox One) – Mart 20
- Attack on Titan 2 (PS4, Xbox One, PC, Switch) - Mart 20
- Sea of Thieves (Xbox One, PC) – Mart 20
- Titan Quest (PS4, Xbox One) – Mart 20
- A Way Out (PS4, Xbox One, PC) – Mart 23
- Detective Pikachu (3DS) – Mart 23
- Ni No Kuni II: Revenant Kingdom (PS4, PC) – Mart 23
- Pure Farming 2018 (PS4, Xbox One, PC) – Mart 23
- Atelier Lydie & Suelle(PS4, Switch, PC) – Mart 27
- Far Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) - Mart 27
- MLB The Show 18 (PS4) – Mart 27
- Agony (PS4, Xbox One, PC) – Mart 30