2018'in Mart Ayında Piyasaya Çıkacak Muhteşem Oyunlar

Önümüzdeki ay uzunca süredir beklenen serilerin oyunları ve yeni duyurulan yapımlarla oyuncular için oldukça yoğun geçecek.

2018 yılı uzun süredir beklenen God of War, Red Dead Redemption ve FarCry gibi serilerin yeni oyunlarına ev sahipliği yaparak oldukça sağlam bir oyunculuk yılı olacağını göstermişti. Uzun vadede göreceğimiz oyunlar bir kenara, bugün sizler için önümüzdeki ay içerisinde piyasaya çıkacak olan bütün oyunları irdeleyeceğiz.

Listeye göz attığınızda 16 Mart'ta piyasaya Ubisoft'un ilki pek de beğenilmeyen (bu arada 2 ay boyunca aralıksız oynamıştım bence acımasızca eleştirilmişti.) The Crew'in ikinci oyunu geliyor. 20 Mart'ta ise iki sağlam oyun aynı gün çıkıyor. Bunlardan ilki Xbox One'da beta süreci oldukça verimli geçen çok oyunculu korsan deneyimli Sea of Thieves ve ünlü anime serisi Attack on Titan'ın ikinci oyunu piyasaya çıkıyor.

Gelecek ayın son günlerinde ise Far Cry serisinin son oyunu Far Cry 5 bizlerle birlikte olacak. Sizler de listede yer alan oyunlardan hangilerini merakla beklediğinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.

Mart 2018'de Oyun Dünyası