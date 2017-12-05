2018'in Muhtemel Emojilerine Göz Atın

2017 yılında çıkan emojilerin hepsini görmemiş olabilirsiniz ancak, bildiğiniz üzere yılın sonuna da geldik. Yani gelecek senenin emojilerini artık düşünebiliriz.

Tüm platformlarda yeni emoji seçmekten sorumlu konsorsiyum olan Unicode, 2018 yılınan emojilerinin beta sürümünü dün yayınladı. Yeni listeye, kırmızı saçlı kadınlar, papatlayalar ve Lakros oyun çubuğu gibi birçok yeni şekil katıldı. Bu arada hemen belirtelim, bu emojiler kesin olarak yayınlanmayacak. Emojibedia'da yer alan bir blog yazısına göre Unicode, yeni emoji listesini 21 Ocak gibi onaylayacak. Yani o tarihe kadar birçok değişiklik gerçekleşebilir. Onaylanan emojiler ise yılın ilk çeyreğinden sonra açıklanacak ve ikinci yarının başlangıcına kadar telefonlara sunulmayacak.

Yine de muhtemel emojileri merak ediyorsanız sizi aşağıya doğru alalım:

Kırmızı saçlı kadın ve erkek

Kıvırcık saçlı bir emoji olabilir ( Hafiften bir Marouane Fellaini​ havası var )

Bu bildiğimiz Keloğlan

... ve beyaz saçlı erkek ve kadın.

Bazı egzotik hayvanlar da görebiliriz.

Bazı yeni spor malzemeleri olabilir ...

... ve bu kutlama emojisi.

Birkaç tane de su tabancası falan da görebiliriz.