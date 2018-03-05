2018'in Yeni Modası: Arka Kısmı Camdan Oluşan Telefonlar

Telefonlar için en iyi malzeme seçilen cam, tüm amiral gemisi telefonlarda 2018'de yeniden yer alacağa benziyor.

Cep telefonlarında tasarım sürekli değişip gelişiyor. Bu değişim, 2018 senesinde arkasın camdan oluşan telefonlar ile kendini göstereceğe benziyor. Samsung Galaxy S9, Asus Zenfone 5, Nokia 8 Sirocco, Sony Xperia XZ2 gibi telefonlar, cam tasarımları ile bu modayı yeniden gündeme getirip tasarımları ile dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardılar. Huawei de Mate 10 ve Mate 10 Pro'da cam kullanmıştı ve yeni duyuracağı cihazlarda da daha çok cam ve parlak materyal kullanacağını söylemek mümkün.

Büyük telefon şirketlerinin tamamının, çıkaracakları yeni amiral gemilerinde cam sırtı kullanacakları düşüncesi, senenin en çok beklenen tasarım hareketi. LG'nin tanıttığı son telefonlarında biri bu tarz bir tasarıma sahipti; Huawei ve OnePlus'tan sızdırılan bazı telefon fotoğrafları da bu öngörüleri destekliyor. Ayrıca HTC'nin yeni tanıtacağı amiral gemisinde de cam tasarım bekleniyor.

Peki çokta sağlam olmayan bu malzeme, neden bu kadar revaçta? Camın ilk tercih sebebi daha lüks ve daha güzel görünmesi olsa da bazı teknik özellikler, cam ile daha rahat destekleniyor. Wi-Fi, Bluetooth gibi sinyallerin aktarılması ve şarj ile uyum gibi konularda cam daha avantajlı bir materyal olarak göze çarpıyor.

Olur da cam tasarımlı telefonlar sizin de ilginizi çeker ise, telefonunuz düştüğünde cüzdanınızdan çıkacak parayı da düşünmeniz gerekecek çünkü bir çok telefon devi, cam için büyük paralar istiyor. Ortalama 500 ile 1000 TL arası değişen bu cam değiştirme ücretleri, birçok kullanıcının canını yakacağa benziyor.