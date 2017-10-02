2018'in Yıldızı Galaxy S9'un Olası Özellikleri

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S9, 2018 başlarında çıkacak. Yeni modelde ne gibi özellikler olabileceğine dair genel bir değerlendirme yaptık.

Galaxy S9’un aygıt yazılımı geliştirmesi üzerinde çalışmaların başladığını yakın bir zamanda yazmıştık. Galaxy S9 ve Galaxy S9+ adlı iki model olacağını ve yeni cihazların yılın başlarında çıkma ihtimallerinin olduğunu belirtmiştik. Samsung takipçileri Galaxy S9’un 2018 yılında çıktığında ne gibi özelliklere sahip olacağını merak ediyor olabilirler. Biraz olsun merak gidermiş olma babında giriş yapalım meseleye isterseniz.

Bugüne kadar alışılageldiği üzere, yeni öncü modellerden Galaxy S8’in ekran boyutu 5.8 inç, Galaxy S8+’ın ise 6.2i inç olma ihtimali mevcut. Mevcut her iki model de çift kenarlı, eğimli ‘Infinity Display’ özelliğine sahip oldukları içindir ki Galaxy S9’da da bu özelliğin olacağına emin olduğumuzu söyleyebiliriz.

Peki Galaxy S9 nihayet Samsung mobil ekranlarında 4K çağının başlangıcı olacak mıdır? Samsung’un mobil ekranlarda 4K çözünürlüğe sıçrama gerçekleştirme niyetinde olduğuna dair rivayetler, uzunca bir süredir mevcut. Bununla birlikte bu kararın verilebilmesi için halledilmesi gereken birkaç sorun var. Bunlardan biri de güç verimi.

Samsung’un parmak izi sensörünü konumlandırma sorununu çözüp çözmeyeceğini göreceğiz. Oldukça fazla sayıda Samsung hayranı sensörün yerinin pek de uygun olmadığını düşünüyor. Bu konuyla ilgili endişelerini Galaxy Note 8’de de belirtmişlerdi.

Samsung’un parmak izi sensörünü ekranın içine yerleştirebileceğine dair söylentiler vardı. Bu tip bir söylenti, Galaxy S8 için de yapılmıştı. Optik parmak izi algılama teknolojisi, Galaxy S9’un çıkışına doğru hazır hale gelebilir belki.

Seçkin görünüm ve his kazandıran Galaxy S8’deki benzer metal ve cam yapım, gelecek yılki amiral gemisi modele de miras kalacak gibi görünüyor. IP68 su ve toz dayanıklılığı ile birlikte, geliştirilmiş Gorilla Glass koruması karşımıza çıkabilir.

Bunlar temel özellikler. Tüm bunları herhangi bir öncü model akıllı telefonun yeni bir versiyonunda görebilirsiniz. Samsung, daha önceki modelleri üzerinde yapılan söylentilerin işaret ettiği değişiklikleri gerçekleştirerek bizleri şaşırtabilir. Firma artık 3.5mm kulaklık girişini Galaxy S9’da uygulayacak mı dersiniz?

Rakiplerin bir çoğu bu kervana katıldılar bile. Samsung’un da gelecekte bir noktada bu gidişata dahil olması bekleniyor.

Galaxy S9’da olması en çok beklenen özellikler arasında ikili kamera sistemi yer alıyor. Samsung Galaxy Note 8’le geçtiğimiz ay ikili kamera sistemini devreye sokuştu. Model, Samsung’un arkada iki kameranın yer aldığı ilk modeli. Galaxy S9’da da çift kamera sistemi olacağı beklentisini taşıyoruz.

Galaxy S8’in ikili kamera sisteminde geleceği sayısız kereler dile getirilmişti. Fakat öyle olmamıştı. Samsung Galaxy S8’in çift kameralı prototip resimleri üzerinde bir süre durmuş, fakat sonuçta vazgeçmişti. Bu nedenle Galaxy S9’da ikili kamera olması ihtimali oldukça yüksek.

İkili kamera sistemi bu cihazı satacak en cazip özelliği olacak. Bununla birlikte Galaxy S9’da da Note 8’de olduğu gibi 2 adet 12MP dual piksel AF kamera (f/2.4 telefoto lens, f/1.7 geniş açılı lens) sistemi mi olacak, yoksa Samsung yeni bir düzen mi tutturacak, göreceğiz.

Galaxy S9 piyasaya çıktığında Android 8.0 Oreo üzerinde çalışıyor olacaktır. Bixby’i geliştirmeye yönelik yeni yazılım özelliklerini de yazılım tarafında bekleyebiliriz.

Bixby’nin daha fazla üçüncü taraf uygulama ile etkileşim halinde olması ihtimali de var. Samsung, Bixby’nin ekosistemini genişletmek için bazı adımlar atmaya başlamıştı. Bu nedenle o zamana kadar şu anda yaptığından daha çok şey yapar hale gelmiş olabilir.

Galaxy S9’un aynı zamanda daha yüksek RAM, dahili hafıza ve daha büyük bir batarya ile çıkması ihtimali de mevcut.

Fiyat konusuna gelecek olursak, ucuz olmayacağı kesin. Galaxy Note 8’le birlikte Samsung’un öncü modellerinin fiyatları 1.000’ın kuzeyine doğru yönelim göstermeye başladı. Galaxy S8 modelleri de hemen hemen bu rakama yakın bir fiyatla satılıyorlar. Dolayısı ile Galaxy S9 ve S9+’ da bu fiyat aralığında bir yerde olacaktır.

Genel itibariyle beklentilerimiz bu yönde olmakla birlikte, özellikle Huawei’nin yapay zeka konusunda yaptığı çıkışla birlikte Samsung’ da yapay zekaya daha çok ağırlık veren yeni bir çip tasarımı üzerinde yoğunlaştırabilir çalışmalarını. Zira görünen o ki yapay zeka, mobil cihazlarda kilit öneme sahip özelliklerden biri olacak.